"شهر عادلانه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب موضوع عدالت را در گستره جوامع مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بیشتر اوقات در قرن بیستم بهبود جوامع و رفع مشکلات از رهگذر برنامه ریزی بر روی طرحهای شهری دنبال می شده است. هنوز هم بعد از گذشت سه دهه از سیطره ایدئولوژی نئولیبرالیسم تخصیص منابع سیاسی، اقتصادی و مالی به منظور رشد اقتصادی مورد توجه بوده است.

این تخصیص منابع به قیمت از بین رفتن منافع و سود گسترده اجتماعی حاصل شده است. از اینرو نویسنده درصدد است تا طرحی نو دراندازد.

او الگو و طرحی را برای توسعه جوامع معرفی می کند که منافع اجتماع نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف او ترکیب و ادغام طرحهای توسعه و گسترش جوامع به منظور ایجاد جامعه ای مبتنی بر رفاه، مساوات و عدالت است.

برای تحقق این مساوات، عدالت و رفاه باید تفاوتهای موجود در درون جوامع مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس نویسنده نظریه‌های مربوط به عدالت اجتماعی را با مسائل عینی و انضمامی جوامع پیوند می دهد.