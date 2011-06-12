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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

"شهر عادلانه" منتشر شد

کتاب "شهر عادلانه" اثر سوزان فینشتاین از سوی انتشارات دانشگاه کرنل منتشر و در آن نسبت میان نظریه‌‌های عدالت و توسعه جوامع مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب موضوع عدالت را در گستره جوامع مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بیشتر اوقات در قرن بیستم بهبود جوامع و رفع مشکلات از رهگذر برنامه ریزی بر روی طرحهای شهری دنبال می شده است. هنوز هم بعد از گذشت سه دهه از سیطره ایدئولوژی نئولیبرالیسم تخصیص منابع سیاسی، اقتصادی و مالی به منظور رشد اقتصادی مورد توجه بوده است.

این تخصیص منابع به قیمت از بین رفتن منافع و سود گسترده اجتماعی حاصل شده است. از اینرو نویسنده درصدد است تا طرحی نو دراندازد.

او الگو و طرحی را برای توسعه جوامع معرفی می کند که منافع اجتماع نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف او ترکیب و ادغام طرحهای توسعه و گسترش جوامع به منظور ایجاد جامعه ای مبتنی بر رفاه، مساوات و عدالت است.

برای تحقق این مساوات، عدالت و رفاه باید تفاوتهای موجود در درون جوامع مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس نویسنده نظریه‌های مربوط به عدالت اجتماعی را با مسائل عینی و انضمامی جوامع پیوند می دهد.

کد مطلب 1333132

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