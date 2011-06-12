معاون رئیس جمهور از استاندار همدان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده دهکردی در این لوح خطاب به کرم رضا پیریایی استاندار همدان آورده است: برنامه تحول در نظام اداری که نشات گرفته از متن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، لایجه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در چارچوب سیاست های کلی دولت است بر آن است تا با توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین طرحی نو در اندازد و در توسعه یکپارچه کشور نقش موثری ایفا کند.

وی در این لوح تصریح کرده است عملیاتی کردن برنامه ها نیاز به اراده، مشارکت و همکاری مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی کشور دارد تا بتوان با اتکا به حمایت، هدایت و آموزش فراگیر اقدامات پیش بینی شده را از قوه به فعل درآورده و شاهد تغییر رفتار عملکرد و بهره وری بالای دستگاه های اجرایی کشور باشیم.

وی در این لوح می افزاید بر خود فرض می دانم، ضمن سپاس از مقام عظمای ولایت به لحاظ هدایت ها، راهبری ها و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از کلیه مدیران، کارشناسان و صاحبنظران و جنابعالی و همکاران که در تعامل موثر با این معاونت در جهت تحقق مراتب مذکور همکاری و همراهی نموده اید و ارزیابی ها نیز بیانگر تلاش عالی شما است تقدیر کنم.

فروزنده در پایان اظهار امیدواری کرده در سالجاری که سال جهاد اقتصادی است همانند عرصه های دفاع مقدس با هم اندیشی، همدلی و هماهنگی لازم بتوان ایده های تحول را که تبدیل به برنامه شده است به لطف حضرت حق و توجهات خاص حضرت ولی عصر(عج )عملیاتی کرد.