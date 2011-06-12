10 مرکز مخابراتی تهران تا 72 ساعت دچار اختلال است

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای عملیات مذکور، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره های 8814، 8886، 8834، 8830 الی 8832، 8881 الی 8884 در محدوده قائم مقام فراهانی، خیابانهای بیات، خردمند، نوشهر، گیتی و در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری با پیش شماره های 8803 الی 8806، 8821، 8861 در محدوده شهرک فجر، بزرگراه نیایش حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال روبرو خواهد شد.

همچنین در مرکز مخابرات نبوت با پیش شماره های 7790 الی 7795، 7797 در محدوده خیابانهای قانع عبادی، استاد ملایری، حسن طاهری، شهید آیت و در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753، 7760 الی 7765 در محدوده خیابانهای قائن، سپاه جنوبی، رحمانی پور، استقلال به مدت 72 ساعت با اختلال روبرو می شود.

در مرکز مخابرات شهید اکبری نیز با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7739، 7778، 7796، 7714، 7711، 7779 در محدوده خیابانهای 220 شرقی(شهید ناصر خوش عطر)، 216 شرقی ( شهید رحیم علی پور)، 131، 133 و در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3325، 3379، 3378، 3330 الی 3336 در محدوده خیابانهای پیروزی، نجار محمودی، جعفرنژاد، ایلخان، عسگری، حبیبی، غضائری، 17 شهریور، کوچه یاس حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

همچنین با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات رباط کریم و پرند در روز یکشنبه از ساعت 22 به مدت هشت ساعت و در مرکز مخابرات حق شناس از ساعت 24 به مدت شش ساعت و در مرکز مخابرات شیخ بهایی از ساعت 22 به مدت سه ساعت دچار اختلال می شود.