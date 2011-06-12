"اَبَرگندم" مقاوم در برابر انواع بیماری های قارچی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطالعات بخشی از حرکت جهانی برای محافظت از محصولات گندم از اختلال زنگ گندم است که در اثر آلودگی به قارچ ug99 و چند قارچ دیگر به وجود می آید. دانشمندان همچنین دریافته اند میزان قدرت تخریبی این نوع قارچ که توسط باد به آنسوی اوگاندا و دیگر کشورهای شرق آفریقا نیز منتقل شده اند، به سرعت در حال افزایش است. گندم به محض آلوده شدن به این قارچ توسط لایه ای سرخ رنگ پوشیده می شود.

از این رو محققان مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم در مکزیکو در حال پرورش و کشت دادن نوعی گندم هستند که در برابر هر سه نوع اختلال زنگ گندم به نامهای زنگ زرد، زنگ برگ و ug99 مقاوم است. میزان محصول برخی از این گندمها به نسبت گندمهای عادی افزایشی 10 تا 15 درصدی نیز دارند.

اما پیش از اینکه بتوان این گندمهای آسیب ناپذیر را جایگزین گندمهای رایجی ساخت که در حال حاضر 90 درصد از تولید گندم جهان را به خود اختصاص داده اند، باید موانع بزرگی از سر راه برداشته شود. پشتیبانی و حمایت مالی کشورهای ثروتمند برای ادامه یافتن مطالعات و پرورش این گندمهای آسیب ناپذیر یکی از این موانع است.

به گفته محققان این نوع جدید و مقاوم گندم به واسط پیوند زدن گونه های مختلف و نه مهندسی ژنتیکی پرورش داده شده اند. میزان مقاومت این گندمها در برابر زنگ گندم در کشورهایی مانند اوگاندا و اتیوپی، کشورهایی که ug99 در آنها فراگیر است، با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، موسسه CIMMYT که در حال حاضر پشتیبانی از این طرح را به عهده دارد دانه های جدید گندم را به صورت رایگان توزیع خواهد کرد تا دسترسی به آنها برای همه مقرون به صرفه باشد، همچنین قرار است در فصل جدید کشاورزی انواع جدیدی از این گندم در چند کشور مختلف جهان به صورت آزمایشی کاشته شوند به این امید که تا چند سال آینده امکان کاشت و برداشت جهانی این محصول به وجود بیاید.