به گزارش خبرنگار مهر، در استفتای صورت گرفته از یکی از دفاتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله نوری همدانی درباره جایگاه جن‌گیری در اسلام این مسئله مورد تأکید قرار گرفت که جن گیری عملی است که هرکسی نمی تواند مدعی انجام آن شود، فقط افرادی که به علم و فن آن دسترسی دارند و اهل کتاب و ایمان هستند می توانند چنین اقدامی انجام دهند.

در استفتای صورت گرفته از دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز در رابطه با جن و جن گیری در اسلام این مطلب مورد تأکید قرار گرفته است: جن موجودی است ناپیدا و مطابق آنچه در قرآن آمده حقیقت دارد.

در ادامه این استفتا آمده است: بر خلاف پندار بعضی از عوام، کاری به انسانها ندارد و آنچه در افواه مشهور است غالبا زاییده خیالات است و کسانی که مبتلا به اوهام هستند لازمست هرگز به آن فکر نکنند، و اگر در هر روز 5 مرتبه آیة الکرسی را بخوانند آرامش بیشتری خواهند داشت و احضار جن این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست، و بسیاری از مدعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند.



دفتر آیت الله مکارم شیرازی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با دعا نویسی اعلام کرده است: نوشتن دعا هایی که از حضرات معصومین (علیهم السلام) رسیده و در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعا نویسی حرفه ای، که شغل افراد سودجوست، صحیح نیست و غالب کتابهایی که به آن استناد می کنند اعتباری ندارد.