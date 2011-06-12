  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

یحیوی در گفتگو با مهر:

هدایت‌های مدبرانه رهبر انقلاب همه فتنه‌ها را خنثی کرده‌است

هدایت‌های مدبرانه رهبر انقلاب همه فتنه‌ها را خنثی کرده‌است

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد که با بصیرت و هوشیاری مردم و هدایت های مدبرانه رهبر معظم انقلاب تمامی فتنه ها علیه نظام اسلامی خنثی شده است و اگر فتنه ای رخ دهد باز هم خنثی خواهد شد.

محسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ریشه های شکل گیری حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و بروز فتنه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی برای به زانو درآوردن انقلاب و محدود کردن آن توطئه های بسیاری بر علیه کشورمان انجام دادند و برنامه های فراوانی سازماندهی کردند.

وی افزود: دشمنان در فتنه 18 تیر 78خیال می کردند جمهوری اسلامی به اتمام رسیده است و تلاش کردند با حمایت از افرادی که به دنبال تغییر مسیر انقلاب هستند به اهداف خود دست پیدا کنند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: دشمن در برنامه ریزی بعدی خود و در اتفاقات سال 88 به بهانه تقلب و با استفاده از عوامل آشکار و مخفی و استفاده از احساسات عده ای فریب خورده تلاش کردند کشور را به آشوب بکشانند.

وی ادامه داد: استکبار تلاش کرد با استفاده از جاه طلبی و قدرت طلبی برخی از افرادی که ساخته شده در طول انقلاب و منحرف از آرمانهای انقلاب بودند، فتنه ای را در کشورمان به وجود بیاورند و معتقدم ریشه تمامی فتنه ها در کشورمان برنامه ریزی دشمنان داخلی و خارجی با استفاده از عوامل داخلی بوده است.

یحیوی تاکید کرد: معتقدم با بصیرت و هوشیاری مردم و هدایت های مدبرانه رهبر معظم انقلاب تمامی فتنه ها بر علیه نظام اسلامی خنثی شده است و اگر فتنه ای رخ دهد باز هم خنثی خواهد شد.

وی در خصوص نفش مدیریت راهبردی مقام معظم رهبری در خنثی سازی فتنه 88 گفت: از شروع فتنه رهبر معظم انقلاب محوریت هدایت نظام در مقابل فتنه گران را بر عهده داشتند و از شروع توطئه های دشمن در خط مقدم مبارزه قرار گرفتند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: پشتیبانی مردم در حماسه نه دی و 22 بهمن موجب ختم فتنه و شکسته شدن کمر این جریان شد. 

کد مطلب 1333178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها