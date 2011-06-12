محسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ریشه های شکل گیری حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و بروز فتنه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی برای به زانو درآوردن انقلاب و محدود کردن آن توطئه های بسیاری بر علیه کشورمان انجام دادند و برنامه های فراوانی سازماندهی کردند.

وی افزود: دشمنان در فتنه 18 تیر 78خیال می کردند جمهوری اسلامی به اتمام رسیده است و تلاش کردند با حمایت از افرادی که به دنبال تغییر مسیر انقلاب هستند به اهداف خود دست پیدا کنند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: دشمن در برنامه ریزی بعدی خود و در اتفاقات سال 88 به بهانه تقلب و با استفاده از عوامل آشکار و مخفی و استفاده از احساسات عده ای فریب خورده تلاش کردند کشور را به آشوب بکشانند.

وی ادامه داد: استکبار تلاش کرد با استفاده از جاه طلبی و قدرت طلبی برخی از افرادی که ساخته شده در طول انقلاب و منحرف از آرمانهای انقلاب بودند، فتنه ای را در کشورمان به وجود بیاورند و معتقدم ریشه تمامی فتنه ها در کشورمان برنامه ریزی دشمنان داخلی و خارجی با استفاده از عوامل داخلی بوده است.

یحیوی تاکید کرد: معتقدم با بصیرت و هوشیاری مردم و هدایت های مدبرانه رهبر معظم انقلاب تمامی فتنه ها بر علیه نظام اسلامی خنثی شده است و اگر فتنه ای رخ دهد باز هم خنثی خواهد شد.

وی در خصوص نفش مدیریت راهبردی مقام معظم رهبری در خنثی سازی فتنه 88 گفت: از شروع فتنه رهبر معظم انقلاب محوریت هدایت نظام در مقابل فتنه گران را بر عهده داشتند و از شروع توطئه های دشمن در خط مقدم مبارزه قرار گرفتند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: پشتیبانی مردم در حماسه نه دی و 22 بهمن موجب ختم فتنه و شکسته شدن کمر این جریان شد.