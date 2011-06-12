700 هزار هکتار از مزارع کشور زیر پوشش آبیاری تحت فشار است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم سجادی در کارگروه آب و خاک و کشاورزی شهرستان بهار اظهار داشت: 90 درصد لوازم آبیاری تحت فشار در داخل کشور و با کیفیت بالا تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند مدیریت الگوی کشت است، گفت: مدیریت الگوی کشت یکی از مهمترین بحث‌های بخش کشاورزی است.

خرید تضمینی به معنای موظف بودن دولت در قبال همه تولیدات کشاورزان نیست

سجادی اضافه کرد: خرید تضمینی به معنای موظف بودن دولت در قبال همه محصولات و تولیدات کشاورزان نیست و کشاورزان باید برای جلوگیری از نوسان قیمت‌ها، فاصله زمانی کاشت و برداشت خود را تنظیم کنند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: تأمین اعتبارات آب قنات به صورت استانی است و در سال گذشته 150 میلیارد ریال برای کشور در نظر گرفته شد که یک ریال از مبلغ مذکور اختصاص نیافت.

سجادی بر لایروبی قنوات تأکید کرد و افزود: احیا قنات و تأمین آب از این طریق سرمایه‌گذاری است و با لایروبی و احیا قنات، آب پایدار و مطمئن خواهیم داشت این در حالی است که آب چاه پایدار نیست.

وی دو سال اخیر را بهترین سال‌ها در خصوص مدیریت آب و خاک دانست و افزود: در صورت اصلاح باغ های شهرستان بهار، در تأمین اعتبار برای اجرای آبیاری تحت فشار، مساعدت لازم به عمل خواهد آمد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: امسال تمام اقدامات زیربنایی در بخش کشاورزی با 85 درصد کمک بلاعوض دولت و 15 درصد آورده شخصی متقاضی اجرا می‌شود و اولویت پروژه‌ها اجرای آبیاری تحت فشار است.

10 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت

سجادی از تخصیص اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی به بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: این صندوق، اعتبار را در اختیار بانک‌های کشاورزی، سپه و صادرات قرار می‌دهد تا با سود چهار درصد به کشاورزان پرداخت شود.

وی گفت: کشاورزانی که اقساط معوقه خود را به صورت یکجا تسویه کنند، جریمه دیرکرد آنان توسط بانک بخشیده خواهد شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بالا رفتن هزینه تولید محصولات کشاورزی، افزود: با بالا رفتن هزینه‌ها، کشاورزان باید به دنبال کشت‌های باکیفیت بروند تا به اقتصاد کشاورزی لطمه‌ای وارد نشود.

بارندگی ها در بهار نسبت به سال گذشته کمتر شده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار نیز گفت: در سال جاری مقدار بارندگی کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و کشاورزان باید به کشت محصولات کم‌آب‌بر روی آورند تا با مشکل مواجه نشوند.

حبیب‌الله مظاهری اضافه کرد: امسال در 13 هزار و 203 هکتار از اراضی شهرستان بهار طرح مبارزه با سن غلات صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: یک هزار و 150 حلقه چاه مجاز و 214 رشته قنات در شهرستان بهار وجود دارد و فعالیت‌های خوبی در قسمت آب و خاک در شهرستان بهار اجرا شده است که می‌توان به اجرای کانال و پوشش انهار بتنی به طول 87 کیلومتر از محل اعتبارات ملی و استانی اشاره کرد.

مظاهری نبود جاده بین مزارع را از مشکلات کشاورزان بهاری عنوان کرد و افزود: تاکنون 34 کیلومتر از جاده بین مزارع احداث شده و 80 کیلومتر نیز باقی مانده که نیازمند اعتبار است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار میزان هزینه ریالی برای طرح‌های باقی مانده را 175 میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: اجرای پروژه‌ها مساعدت مسئولان را می‌طلبد.

مظاهری اظهار داشت: در صورتی که اراضی پادگان قهرمان همدان به صورت آبیاری تحت فشار، آبیاری شود مشکل افت آب در شهرستان بهار تا حدودی حل خواهد شد.