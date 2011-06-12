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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

گواردیولا:

موفقیت بارسلونا به بازیکنان ربط دارد نه به من!

موفقیت بارسلونا به بازیکنان ربط دارد نه به من!

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا گفت موفقیت این تیم به بازیکنان این تیم مربوط است و وی کمتر نقشی در این پیروزی ها دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پپ گواردیولا در سه دوره اخیر رقابت های لالیگا با تیم فوتبال بارسلونا به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده و دو بار هم قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده است.

این مربی 40 ساله در گفتگو با "اسپورت"  اظهار داشت: این تیم می توانست همین عملکرد را با مربی دیگری داشته باشد. من اگر این بازیکنان را نداشتم نمی توانستم به توفیقی دست پیدا کنم. آنها شگفت انگیز هستند. من کار متفاوتی با دیگر مربیان چه در دسته یک و چه در دسته دو انجام نمی دهم.

گورادیولا افزود: خودم را برتر از هیچ مربی دیگری نمی بینم. فقط تلاش می کنم کارم را به بهترین شکل ممکن انجام دهم. با بازیکنان روراست هستم و سعی نمی کنم کسی را گمراه کنم و تنها عقایدم در فوتبال را منتقل می کنم.

کد مطلب 1333181

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