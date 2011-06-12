هزینه تولید محصولات کشاورزی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی جعفری در کارگروه آب و خاک و کشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه بستر کار و سرمایه‌گذاری در شهرستان بهار فراهم است، گفت: کشاورزان به دلیل بالا رفتن هزینه تولید دغدغه‌هایی دارند و نگران جبران هزینه در زمان برداشت هستند.

عیسی جعفری ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات را از مشکلات کشاورزان برشمرد و گفت: با بالا بردن جریمه‌های بازپرداخت از سوی بانک‌ها، کشاورزان و بانک‌ها متضرر خواهند شد که باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.

جعفری اضافه کرد: در صورت تخلیه نشدن انبارهای گندم، با فرا رسیدن فصل برداشت محصول، مشکلات بسیاری در شهرستان به وجود خواهد آمد.

عدم ثبات بازار محصولات کشاورزی از مشکلات این بخش است

عیسی جعفری عدم ثبات بازار محصولات کشاورزی را از مشکلات دیگر این بخش برشمرد و گفت: مسئولان برای تقویت تعاونی‌های تولید باید راهکارهای مناسبی ارائه دهند و این موضوع را در اولویت‌های کاری قرار دهند.

فرماندار بهار نیز در این کارگروه گفت: این شهرستان یکی از قطب‌های کشاورزی استان همدان و منطقه غرب است که 49 درصد از مردم آن در بخش کشاورزی اشتغال دارند.

نصرت‌الله گلکارزاده افزود: 32 هزار هکتار اراضی آبی و 42 هزار هکتار اراضی دیم در این شهرستان وجود دارد.

وی محصولات عمده شهرستان بهار را گندم، جو، سیب‌زمینی، سیر و یونجه برشمرد و افزود: کشاورزان این شهرستان با مشکلات عمده‌ای روبرو هستند که مسئولان باید درصدد رفع این مشکلات برآیند.

مدیریت عرضه و تقاضا از ضرر رساندن به کشاورز جلوگیری می کند

فرماندار بهار اضافه کرد: کاشت، داشت، برداشت و واردات و صادرات محصولات کشاورزی مستلزم مدیریت صحیح است که با این امر می‌توان به تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان بی‌رویه قیمت محصولات کشاورزی کمک کرد و با مدیریت عرضه و تقاضا، کشاورزان متضرر نخواهند شد.

گلکارزاده با اشاره به افت سطح آب‌های زیرزمینی در شهرستان بهار گفت: با توجه به کاهش بارش و به تبع آن افت سطح آب‌های زیرزمینی، محصولات کم‌آب‌بر مانند زعفران باید جایگزین بعضی از محصولات کشاورزی شود.

وی با تأکید بر بیمه محصولات کشاورزی اظهار داشت: شرکت‌های بیمه‌گذار در شهرستان باید دایر و برای بیمه محصولات کشاورزی اقدام شود.