تعهد جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به ایجاد 15هزار شغل در سالجاری

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی طی سال گذشته موفق شد چهار هزار فرصت شغلی ایجاد کند اما امسال بر اساس قابلیتهایش می کوشد از مجموع 163 هزار تعهد ایجاد اشتغال آذربایجان شرقی، بیش از 15 هزار فرصت شغلی را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه جهادکشاورزی آذربایجان شرقی تثبیت شغل های موجود را به عنوان یک راهبرد تعقیب می کند، افزود: در عین حال در ایجاد فرصتهای شغلی جدید علاوه بر سیستم دولتی از ظرفیت بخش خصوصی و نیز تشکل های مردم نهاد به بهترین نحو ممکن استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی درباره اعتبارات این سازمان در سالجاری نیز گفت: با وجود اینکه درخواست سازمان جهادکشاورزی برای بهره مندی از اعتبارات ملی رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد ریال بود اما در نهایت هزار و 420 میلیارد ریال از این محل تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی برای سالجاری نیز هنوز نهایی نشده است اما به زودی شورای برنامه ریزی استان در این زمینه تصمیم گیری کرده و مراتب را ابلاغ خواهد کرد.

محمدیان همچنین درباره تزریق تراکتورهای جدید به سیستم کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: پارسال آذربایجان شرقی از حیث جذب تراکتور بعد از استان خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفت اما این رتبه در سه ماهه نخست امسال با جذب 160 تراکتور جدید، بهبود یافته و به صدر استان های کشور رسیده است.

وی در خصوص انتقال آب ارس و تعهدات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: این سازمان متعهد شده است به ازای حق آبه ورودی به دشت تبریز آبیاری مکانیزه ترویج یابد ضمن اینکه تبدیل بخشی از اراضی دیم به اراضی آبی از دیگر تعهدات جهادکشاورزی در این پروژه است.