سهم پرداختى ایران در موسسه توسعه بین المللى تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد ودارایی، به این وزارتخانه اجازه داد به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مبلغ هیجده میلیون و چهار صد هزار (000/400/18 )دلار آمریکا یا معادل حق برداشت ویژه آن به میزان دوازده میلیون ودویست وچهل و هشت هزار (000/248/12 ) اس.دی. آر (SDR )را به منظور تامین سهام ایران در موسسه توسعه بین المللی وابسته به گروه بانک جهانی بر اساس برنامه زمانی تعیین شده از سال 1391 الی 1399 تعهد کند.

وزارت امور اقتصاد ودارایی معادل ریالی مبالغ یاد شده، تضمین کتبی در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است؛ مبلغ یاد شده را بر اساس برنامه زمانی تعیین شده در سال های مختلف از محل منابع خود پرداخت و در دفتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام دولت جمهوری اسلامی ایران نزد موسسات بین المللی منظور کند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ایران عضو موسس بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD) است که بعدها با افزوده شدن چهار زیر مجموعه دیگر با عنوان کلی گروه بانک جهانی خوانده می شود. این بانک در سال 1944 پس از برگزاری یک نشست با حضور نمایندگان 44 کشور پایه گذاری شد.

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب ساختار سهامداری دارای جایگاه ممتازی است و به اتکا همین موضوع در مذاکره با دیگر اعضای گروه کشوری خود(دارای هفت عضو شامل؛ ایران، پاکستان، الجزایر، افغانستان، تونس، مراکش و غنا) در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توانسته است یک کرسی دایم مدیر اجرایی، یک مشاور ارشد و دو مشاور در صندوق بین المللی پول و یک مشاور در بانک جهانی را در اختیار داشته باشد.