  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۸

وزیر بهداشت اعلام کرد:

ملاکا اولین شهر عاری از دخانیات در مالزی/ جریمه 1700 دلاری متخلفین

ملاکا اولین شهر عاری از دخانیات در مالزی/ جریمه 1700 دلاری متخلفین

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر بهداشت مالزی از اجرای طرح ممنوعیت استعمال دخانیات در مکان های عمومی در شهر ملاکا از روز پانزدهم ماه ژوئن مطابق با 25 خرداد ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالیزین کینی، "لیو تیانگ لای" با اعلام این خبر گفت: هدف از اجرای این طرح جذب هرچه بیشتر جهانگردان به این شهر تاریخی و پایان دادن به استعمال مواد دخانی و در نتیجه بهره بردن همه مردم از هوایی پاک و عاری از آلودگی بوده است.

تیانگ لای ادامه داد : این طرح همچنین با کاهش آلودگی هوا به محافظت از بناها و مقبره های تاریخی در این شهر کمک کرده و الگوی زندگی سالم را در بین مردم ترویج خواهد داد.
 
 
تیانگ لای اضافه کرد: این ممنوعیت که ملاکا را تبدیل به اولین شهر عاری از مواد مخدر در مالزی می کند در سرتاسرشهر و چهار منطقه دیگر در جنوب استان ملاکا به اجرا درخواهد آمد که جریمه متخلفان از 300 دلار آغاز و در مواردی به یکهزار و 700 دلار نیز خواهد رسید.
 
شهر ملاکا مرکز استان ملاکا است که آثار باستانی و تاریخی آن از تاریخ 7 ژانویه 2008 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌ است.
کد خبر 1333226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها