ملاکا اولین شهر عاری از دخانیات در مالزی/ جریمه 1700 دلاری متخلفین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالیزین کینی، "لیو تیانگ لای" با اعلام این خبر گفت: هدف از اجرای این طرح جذب هرچه بیشتر جهانگردان به این شهر تاریخی و پایان دادن به استعمال مواد دخانی و در نتیجه بهره بردن همه مردم از هوایی پاک و عاری از آلودگی بوده است.

تیانگ لای ادامه داد : این طرح همچنین با کاهش آلودگی هوا به محافظت از بناها و مقبره های تاریخی در این شهر کمک کرده و الگوی زندگی سالم را در بین مردم ترویج خواهد داد.

تیانگ لای اضافه کرد: این ممنوعیت که ملاکا را تبدیل به اولین شهر عاری از مواد مخدر در مالزی می کند در سرتاسرشهر و چهار منطقه دیگر در جنوب استان ملاکا به اجرا درخواهد آمد که جریمه متخلفان از 300 دلار آغاز و در مواردی به یکهزار و 700 دلار نیز خواهد رسید.

شهر ملاکا مرکز استان ملاکا است که آثار باستانی و تاریخی آن از تاریخ 7 ژانویه 2008 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌ است.