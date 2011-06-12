به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی در حالی فهرست دوومیدانی کاران برتر زن و مرد خود را به روز کرده است که در جدیدترین لیست منتشر شده نام چهار ورزشکار کشورمان به چشم می خورد.

در این لیست، کاوه موسوی دارنده مدال نقره ماده پرتاب چکش بازیهای آسیایی گوانگجو با ثبت رکورد 75 متر و 26 سانتی متر در مسابقات جایزه بزرگ شهرکرد برای اولین بار در سال 2011 وارد فهرست برترین ورزشکاران جهان شد. با قرار گرفتن نام موسوی در این فهرست، رکورد وی به صورت رسمی ثبت و مورد تائید اتحادیه جهانی دوومیدانی قرار گرفت.

به این ترتیب کاوه موسوی با رسیدن به حد نصاب های تعیین شده توسط IAAF موفق به کسب سهمیه ورودی B المپیک لندن شده و به عنوان نخستین پرتابگر چکش کشورمان راهی این رقابت‌ها خواهد شد. رکورد ورودی A ماده پرتاب چکش 78 متر و رکورد B این ماده 74 متر است.

به غیر از این ورزشکار، رکوردهای سه پرتابگر چکش ایران هم در این لیست ثبت شده است. احسان حدادی با رکورد 65 متر و 89 سانتی متری خود در مسابقات قهرمانی کشور شیراز به ورودی A المپیک رسیده است. محمد صمیمی با رکورد 64 متر و 10 سانتی متر و محمود صمیمی با رکورد 63 متر و 98 سانتی متر در این فهرست جای دارد.هر دوی این پرتابگران رکورد ورودی B را بدست آورده اند.

رکورد ورودی A پرتاب دیسک 65 متر، رکورد B هم 63 متر است. با توجه به قوانین اتحادیه جهانی دوومیدانی، در صورتیکه در یک ماده چندین ورزشکار از یک کشور به حد نصاب های ورودی المپیک برسند تنها کسانی مجاز به حضور در این مسابقات هستند که بتوانند ورودی A را کسب کنند.

امین حسین زاده رهبر هم با جابجا کردن رکورد دو متر و 25 سانتی متری خود در مسابقات قهرمانی کشور شیراز، برای اولین بار در سال جدید نام خود را در فهرست برترین ورزشکاران جهان ثبت کرده است. وی تا کسب سهمیه المپیک لندن تنها سه سانتی متر فاصله دارد.

آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی کشورمان هم با تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: زمانیکه سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی رکوردی را در تاپ لیست خود ثبت کند یعنی این رکورد مورد تائید است. با این حساب رکوردهای ورزشکاران ما به عنوان ورودی های المپیک هم در نظر گرفته می شود. ما با این حساب دو سهمیه ورودی A خود را تا به این زمان قطعی کرده ایم و باز هم می توانیم سهمیه بگیریم. پیش بینی می کنم بتوانیم تا پایان سال نزدیک به 9 سهمیه المپیک را دریافت کنیم. دوومیدانی ایران در دوره قبل این بازیها 7 سهمیه بدست آورده بود.

به این ترتیب ایران تاکنون موفق به کسب چهار سهمیه المپیک شده است. الهه احمدی و مهلقا جام بزرگ در تیراندازی به همراه احسان حدادی(پرتاب دیسک) و کاوه موسوی(پرتاب چکش) ورزشکارانی هستند که تاکنون جواز حضور در این بازیها را بدست آورده اند.