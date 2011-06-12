منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد دوکی مدیر کل وزارت امور خارجه عراق در دومین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران با بیان اینکه موضوع خلع سلاح با تاریخ ملت عراق گره خورده است، گفت: کشور ما گرفتار دیکتاتوری بوده که در حلبچه اقدام به بمباران شیمیایی مردم کرده است بر این اساس ما از کسانی هستیم که از سالها پیش متقاضی ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای و شیمیایی بوده ایم.

وی خاطر نشان کرد: عراق جدید متعهد است که با همسایگان خود در جهت ثبات و امنیت تلاش داشته باشد.

دوکی خاطر نشان کرد: دولت عراق اقدامات بسیار خوبی در زمینه خلع سلاح اتخاذ کرده تا بتواند معاهده NPT را مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره برگزاری کنفرانسی در سال 2012 به عنوان خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای گفت: ما همواره از این موضوع حمایت کرده ایم.