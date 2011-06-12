98.3 درصد وفات رخ داده سال گذشته در گلستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی پیش از ظهر یکشنبه در شوارای هماهنگی وقیع حیاتی در استان به آمار ولادت ثبت شده در سال 89 اشاره کرد و گفت: 41 درصد ولادت های ثبت شده مربوط به شهرهای گرگان و گنبد بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف این شورا کاهش تعداد وقایع ثبت شده خارج از مهلت قانونی با هدف بهنگام سازی هرچه سریعتر داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور است.

ابوترابی گزارشی از ثبت ازدواج و طلاق استان در سال 89 را ارائه کرد و گفت: در زمینه ثبت ازدواج و طلاق با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، تلاش بر این است تا اعلامیه های ازدواج و طلاق به صورت هفتگی از محاضر دریافت و در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت برسد.

وی در زمینه بررسی راه های تحقق اهداف طرح تحرک وزارت کشور در زمینه ثبت رویدادهای حیاتی اشاره کرد و ادامه داد: وزارت کشور دیدگاهی ویژه به امر ثبت احوال دارد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان تصریح کرد: تحقق دولت الکترونیک به عنوان یک هدف اساسی در دولت دهم نیازمند پویا نمودن سازمان ثبت احوال کشور و تبدیل این سازمان به اولین سازمان تمام الکترونیک کشور است.



وی گفت: ثبت بهنگام رویدادهای حیاتی و بهنگام سازی سریع پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، ایجاد ارتباط بین پایگاه و بانک های اطلاعاتی کشور و در نهایت صدور کارت هوشمندملی، به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک است.



ابوترابی به تکلیف سازمان در ثبت ولادت در مهلت قانونی به ثبت ولادت و وفات تا یکسال پس از وقوع اشاره کرد و گفت 98.8 درصد در ولادت و 97 درصد در وفات تعیین شده است.



مدیرکل ثبت احوال به ساماندهی نظام ثبت فوت در استان اشاره کرد و تصریح کرد که ساماندهی گورستان ها نیاز به پنج موضوع است که به نظر می رسد که باید مدنظر باشد.

وی افزود: ثبت وقایع باید همراه با تحلیل، ارزیابی، آسیب شناسی و ارائه راه کار باشد.