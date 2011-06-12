فوریت لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه مرتضی بختیاری وزیر دادگستری با حضور در صحن علنی مجلس شرای اسلامی به ارایه توضیحاتی پیرامون لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت.

این لایحه شامل 12 فصل و 74 ماده است.

وزیر دادگستری با اشاره به اثرات مخرب پدیده قاچاق در اقتصاد کشور، صنعت و تولید ملی، سلامت و امنیت جامعه گفت: به منظور حمایت از فضای مناسب برای سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ملی و فعالیت سالم اقتصادی و دستیابی به گردش شفاف کالا و ارز، صیانت از حقوق قانونی دولت و اعمال نظرات بر ورود کالاهای مرتبط با بهداشت جامعه، اخلاق عمومی، باورهای دینی و براساس فرامین مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای مجریه و قضائیه لازم است مبارزه‌ای همه جانبه و فراگیر با جرم قاچاق کالا و ارز صورت گیرد.

مرتضی بختیاری تصریح کرد: کالاهای قاچاق به دلیل نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی قیمت پایین‌تر از کالاهای تولید داخل دارند که این امر باعث کاهش فروش تولیدات داخلی و ورشکستگی کارگاه‌ها و کارخانجات و در نتیجه رکود اقتصادی و بیکاری می‌شود.

وی اظهار داشت: قوانینی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستند دادگاه‌ها قرار می گیرد مربوط به 77 سال پیش است و جوابگوی نیاز فعلی برای مبارزه قاطع با قاچاق نیست.

پس از توضیحات وزیر دادگستری یک فوریت این لایحه با 120رای موافق، 23 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

این لایحه شامل یک مقدمه، فصل اول: تعاریف و کلیات، فصل دوم: پیشگیری از قاچاق، فصل سوم: مصادیق قاچاق، فصل چهارم: مجازات‌ها، فصل پنجم: قاچاق کالاهای مربوطه، فصل ششم: قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای، فصل هفتم: جریان مرتبط، فصل هشتم: مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، فصل نهم: مراجع صالح و رسیدگی به جرم قاچاق، فصل دهم: استناد مثبته گمرکی، فصل یازدهم: اموال ناشی از قاچاق، فصل دوازدهم:‌ مقررات عمومی می‌شود.