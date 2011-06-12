استان تهران رتبه اول تولید تخم مرغ کشور را دارد

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 137 هزار تن تخم مرغ در سال 88 در استان تولید شده که با 4.5 درصد رشد، تولید این محصول در سال 89 به 143 هزار تن رسید.
استان تهران رتبه دوم تولید جوجه یکروزه
وی با بیان اینکه استان تهران رتبه دوم تولید جوجه یکروزه را به خود اختصاص داده، گفت: 88 میلیون قطعه جوجه یکروزه در سال88 در استان تهران تولید شده است.
این مسئول اضافه کرد: تولید جوجه یکروزه در سال 89، به 90 میلیون قطعه رسیده است.
وی اشاره کرد: در سال 88 پوشش بیمه طیور جوجه یکروزه گوشتی استان تهران 73 درصد بوده که این میزان در سال 89 به 90 درصد رسیده است.
مرادی افزود: در سال 88 نیز 81 هزار تن گوشت مرغ در استان تهران تولید شده که با 1/6 درصد رشد تولید مرغ در سال 89 به 86 هزار تن رسید.
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