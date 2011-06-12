مافیای سیا در ایالات متحده/ اف بی آی در حمله 11 سپتامبر دخالت داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "تد گوندرسون" می گوید: سازمان سیا در آمریکا مافیایی درست کرده و بسیاری از حملاتی که به منافع آمریکا صورت گرفته دست سازمان اطلاعاتی آمریکا در آن بوده است.

وی می گوید: حادثه 11 سپتامبر در لندن برنامه ریزی شد و سازمان سیا، اف بی آی و ان. اس. ای. در تعدادی از حملات تروریستی ساختگی که در 20 سال گذشته در آمریکا صورت گرفت دست داشتند. هدف آنها از این اقدام ایجاد یک محیط رعب و وحشت و تدوین قوانینی سختگیرانه مانند قانون میهن پرستی بوده است.

گوندرسون می افزاید: آنها با این رویه بر آن بودند تا با تدوین قوانین سختگیرانه و ایجاد نهادهای امنیتی مانند وزارت امنیت داخلی و اداره امنیت حمل و نقل که ما هم اکنون تحت نظارت و کنترل آنها زندگی می کنیم کنترل خود را افزایش دهند.

وی حملات تروریستی به سفارت آمریکا در کنیا، حمله به رزم ناو یو اس اس کول، حمله به هواپیمای 103 پان امریکن و رخداد تروریستی اوکلاهما، حمله به برج های تجارت جهانی در سال 1993 را از اقدامات تروریستی بر شمرد که مورد حمایت اف بی آی بوده است.

وی می گوید: همانطور که می دانید "عماد سالم" افسر سابق ارتش مصر مخبر اف بی آی بود و او درباره حمله به برج تجارت جهانی به اف بی آی خبر داده بود. وی گفتگوهای خود را بطور مخفی ضبط کرده بوده و به سرپرست اف بی آی داده بود.