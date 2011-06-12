ایجاد شغل برای معتادان بهبود یافته عامل مهم عدم اعتیاد مجدد آنهاست

فاطمه عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد شغل برای معتادان بهبود یافته، پیگیری وضعیت بیمار بعد از ترخیص و شرکت آنها در جلسات گروه درمانی از جمله اقداماتی است که برای معتادان پاک شده در نظر گرفته شده است تا دوباره به سمت مواد مخدر کشیده نشوند.

وی اظهار داشت: درک نیازها در هر شرایط سنی، ایجاد یک رابطه متقابل و صمیمانه، ایجاد محیط خانوادگی امن، حمایت و نظارت والدین به طور غیرمستقیم، فراهم کردن امکانات تفریحی با معیارهای فرهنگی مذهبی و سرگرم کننده از جمله پیشنهادات سازمان بهزیستی برای جلوگیری از روند رو به رشد این معضل اجتماعی است.

این مسئول ادامه داد: اعتیاد، یکی از معضلهای جامعه امروز است که وجود انواع مواد مخدر سنتی و شیمیایی زمینه گسترش آن را فراهم می کند.

مصرف مواد مخدر نسبت به سن معتادان در جامعه افزایش یافته و جامعه را تهدید می کند

وی بیان کرد: مصرف مواد مخدر نسبت به سن معتادان در جامعه افزایش یافته و جامعه را تهدید می کند و در این بین، مراکز ترک اعتیاد گوناگونی به شکل علمی یا غیرعلمی در جامعه فعالیت دارند.

عباسی ترک با دارو همراه با کلونیدین، متادون و به ویژه نورمین و ترک بدون دارو را به عنوان انواع ترک های علمی ذکر کرد و افزود: در کمپهای ترک اعتیاد، سم زدایی به روش غیردارویی است و افراد متقاضی استفاده از دارو درمانی به مراکز ترک اعتیاد با روش دارو درمانی ارجاع داده می شوند و برای ترک اعتیاد گاهی 30 الی 90 روز اقامت در کمپ کافی است.

وی در رابطه با مدیریت این کمپها اشاره کرد: رویکرد اصلی مراکز اقامتی میان مدت بر مشارکت گروه های همتا و خودیار(معتادان بهبود یافته) متمرکز است که این کمپها دارای پزشک یا روانشناس هم هستند و پزشکان حداقل هر روز سه ساعت در این مراکز حضور دارند و برای برگزاری گروه درمانی از روانشناس استفاده می شود.

سرپرست معاونت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران ادامه داد: امید است که افراد به خصوص جوانان جامعه با واکسینه کردن خود در برابر عوامل بیرونی، به پاکسازی محیط در برابر اعتیاد کمک کنند.