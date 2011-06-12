به گزارش خبرگزاری مهر، دراین جلسه که با حضور سید شمس الدین حسینی و مهدی غضنفری برپا خواهد شد، مسائل مربوط به واگذاری شرکتهای وزارت صنایع و معادن و چگونگی بازگشت وجوه ناشی از فروش شرکت های درحال واگذاری به بحث و گفت وگو گذاشته می شود.

در این نشست که برای اولین بار میان مسئولان وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی ودارایی برگزار می شود، آثار خصوصی سازی در شرکتهای تابع وزارت صنایع و معادن مورد بررسی قرار می گیرد.

معاونان ذیربط وزارت صنایع و معادن از جمله روسای سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو )، شرکت شهرک های صنعتی، معاونان وزیر اقتصاد و امور دارایی شامل رییس سازمان خصوصی سازی و معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت های دولتی به همراه جمعی دیگر از مدیران دراین نشست حضور خواهند داشت .

در پی طرح مشکلاتی از سوی شرکتهای درحال واگذاری سازمانهای زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن و جمع بندی آن در جلسات سرپرست وزارتخانه با معاونین وی، مقرر شد در نامه ای به وزیر اقتصاد موضوع برگزاری نشستی مشترک برای حل مسائل مطرح شود.

دراین جلسه قرار است نخست مسائل و مشکلات مشترک میان سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن و سپس مسائل اختصاصی هر کدام از آنها به بحث و بررسی گذاشته شود.