به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در نخستین جلسه ستاد برگزاری جشن‌های شعبانیه طی سخنانی با اشاره به حضور میلیون‌ها زائر و دلداده حضرت ولی عصر(عج) در قم در ایام نیمه شعبان بر ضرورت تلاش شبانه‌روزی مدیران دستگاه‌های اجرایی در بسیج امکانات و تأمین خدمات رفاهی مورد نیاز زائرین مسجد مقدس جمکران تأکید کرد.



وی با بیان اینکه استان قم تجربه موفق خدمات رسانی به انبوهی از زوار و مسافران در مناسبت‌هایی نظیر نوروز و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را در کارنامه خود دارد تصریح کرد: امیدواریم با شناسایی و رفع نواقص و نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدامات و برنامه‌های سال گذشته، در ایام نیمه شعبان امسال شرایط مطلوب‌تری را نسبت به سنوات قبل داشته باشیم.



سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری با اشاره به اینکه دستگاه‌ها با نگاه فرابخشی باید همه توان و امکانات خود را برای فراهم کردن زمینه میزبانی شایسته استان به خدمت بگیرند افزود: برای نظم بخشی و پیشبرد هر چه بهتر برنامه‌ها، کمیته‌هایی با مسؤلیت‌های مشخص تعریف شده‌اند که ‌باید کمیته‌های مذکور در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و رئوس برنامه‌ها و تصمیمات خود را به دبیرخانه ستاد واقع در اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری ارسال نمایند.