به گزارش خبرگزاری مهر ،مراسم افتتاحیه هشتمین پارک آموزش ترافیک پایتخت در منطقه 10 به محلی برای بیان گلایهها و طرح انتقاد مشترک معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از دستگاههای مسئول آموزش و متولی فرهنگ ترافیک تبدیل شد.
در این مراسم، جعفر تشکری هاشمی با طرح این پرسش که کدام حادثه طبیعی، کدام بیماری واگیردار و حتی کدام بمب هستهای میتواند این تعداد تلفات بگیرد، افزود: هر نفر که بر اثر تصادفات رانندگی کشته میشود، خانواده او متلاشی شده و علاوه بر آن خانواده رانندهای که باعث کشته شدن آن فرد شده نیز از هم میپاشند.
وی با تأکید بر این که عمق فاجعه بسیار بزرگتر از این اعداد و ارقام است، اظهار کرد: هر سال هزاران نفر بر اثر تصادفات رانندگی با از دست دادن سلامت خود دچار نوعی از معلولیت شده و مجبور میشوند تا آخر عمر با استفاده از ویلچر یا عصا زندگی کنند.
«لجبازی»، عامل بسیاری از حوادث رانندگی
معاون شهردار تهران با اشاره به این که برای زلزلهای که شاید روزی در تهران یا نقطهای از کشور اتفاق بیفتد ستادهای بحران تشکیل شده، اضافه کرد: این در حالی است که نسبت به فاجعهای که هر روز در پایتخت و سراسر کشور رخ میدهد، بی توجهی میکنیم.
وی تکرار این عبارت که «دلیل حوادث رانندگی عامل انسانی است» را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: نه جاده ایمن داریم، نه خودروی ایمن و نه به مردم آموزش دادهایم و آن موقع دائم میگوییم عامل انسانی باعث حوادث رانندگی است، واقعاً ما برای کاهش تصادفات رانندگی که عموماً به دلیل بی مبالاتی به وقوع میپیوندد چه برنامهای داریم؟
تشکری هاشمی با بیان این که «لجبازی» عامل بسیاری از حوادث رانندگی است، عنوان کرد: 90 درصد این حوادث قابل پیشگیری است، در حالی که دستگاههای مختلف از بهداشت و درمان گرفته تا وزارت کشور، از آموزش و پرورش گرفته تا آموزش عالی، از صدا و سیما گرفته تا سایر رسانهها و از شهرداریها گرفته تا پلیس همه و همه در این رابطه مسئول هستند.
سال 90 سال بهبود رفتارهای ترافیکی
وی با تأکید بر اهتمام در جهت استفاده از آموزههای دینی در تصحیح رفتارهای شهروندی، روحانیون حاضر در این مراسم را مورد خطاب قرار داد و گفت: روحانیت معزز بیشتر به کمک مردم بیایند و بین نماز جماعت و در خطبهها و سخنرانیهای خود در خصوص رفتارهای غلط ترافیکی و اصلاح این رفتارها، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود از ترافیک به عنوان یک «بحران ملی» نام برد و خاطرنشان کرد: امکان ندارد میهمانی از کشورهای خارجی به کشور ما بیاید و از محبت، اصالت، فرهنگ و دینداری مردم ما، تحت تأثیر قرار نگیرد و به نیکی یاد نکند و البته متاسفانه امکان ندارد همان فرد از رفتارهای ترافیکی ما متعجب نشده و از آنها به زشتی یاد نکند.
وی با تأکید بر این که سال 90 را «سال بهبود رفتارهای ترافیکی» نامگذاری کردهایم، اعلام کرد: تمام توان خویش را در جهت بهبود رفتارهای ترافیکی به کار گرفتهایم اما تا زمانی که بحران ترافیک به دغدغه اصلی مردم و مسئولان تبدیل نشود، مشکل حل نمیشود.
تولید 7/1 میلیون خودرو در سال 90
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از دستگاههای متولی امر آموزش و فرهنگ، وظایف و تکالیف خود را نسبت به آموزش فرهنگ ترافیک انجام نمیدهند.
سردارحسین رحیمی با بیان این که در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش ترافیک در تهران داشتهایم، اظهار کرد: در سال 89 یک میلیون و 700 هزار خودرو در کشور شمارهگذاری شده که نیمی از آنها به تهران وارد شدهاند.
فرهنگسازی ترافیک مقدمه روانسازی ترافیک
رییس پلیس راهور تهران بزرگ با تاکید به این که در سال 90 اهتمام و توجه جدی خود را به بحث آموزش فرهنگ ترافیک معطوف کردهایم، اضافه کرد: به برکت تفاهم و تعامل مابین «مدیریت شهری» و «مدیریت انتظامی» پایتخت علاوه بر کار سنگین سخت افزاری جهت «روانسازی ترافیک»، اقدامات گسترده نرم افزاری نیز جهت «فرهنگسازی ترافیک» تدارک دیدهایم.
وی از کار فرهنگی به عنوان کاری زمانبر نام برد که به سرعت جواب نمیدهد و تصریح کرد: پارکهای آموزش ترافیک ظرفیتهایی هستند که به آموزش فرهنگ ترافیک و آشنایی کودکان و نوجوانان با قوانین و مقررات ترافیکی کمک میکنند و البته در مناطق فاقد این پارکها بسترسازی فرهنگی جهت آموزش فرهنگ ترافیک به لایههای مختلف اجتماعی انجام شده است.
سردار رحیمی با تقسیمبندی آموزش در پلیس راهنمایی و رانندگی به دو بخش تخصصی و عمومی، اعلام کرد: در بخش کارشناسی، نیروهای پلیس راهور و در بخش همگانی، عموم مردم از جمله دانشآموزان را تحت آموزش قرار دادهایم و در این راه تعداد قابل توجهی از معلمان تحت عنوان «فرهنگیار پلیس» به کمک پلیس آمدهاند.
پارک آموزش ترافیک الگوی آموزش کاربردی
همچنین در مراسم رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز توجه به آموزش فرهنگ ترافیک را اقدامی ارزشمند و منطقی در نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: هر گاه آگاهیبخشی با رفتارسازی همراه میشود، آموزش تبدیل به تربیت شده و به شکلگیری رفتار کمک میکند.
امیر خوراکیان از «پارک آموزش ترافیک» به عنوان الگویی ارزشمند برای کاربردی کردن آموزشهای شهروندی در جهت رفتارسازی نام برد و خاطرنشان کرد: استفاده از مفاهیم اخلاقی و آموزههای دینی در آموزش شهروندان موجبات ارتقای فرهنگ عمومی جامعه را فراهم میآورد.
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