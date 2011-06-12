حسینی مهر: طرح شورای انتخاب آثار تئاتر شهر محکوم به شکست است

ناصر حسینی مهر درباره تاثیر شورای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر و نقاط ضعف و قدرت آن به خبرنگار مهر گفت: طرح شورای تئاتری کردن یک مجموعه مهم تئاتری در تاریخ تئاتر جهان اصولا طرحی شکست خورده است. به همین دلیل شورای مدیریتی تئاتر شهر به پیش بینی من، تنها در حد یک دلخوشی یا تسکین دهنده ای برای خستگی هاو یاس های اهالی تئاتر به شمار می آید و شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: از یاد نبریم که 5 سال قبل هم چنین شورایی توسط رئیس وقت مرکز هنرهای نمایشی آقای دکتر نشان پیشنهاد و ارائه شد. اما در عمل دیدیم که به هیچ وجه کارا و راه گشا نبود و سیاستهای تئاتر شهر را حتی یک قدم به پیش نبرد.

وی خاطرنشان کرد: من در همان ایام در مصاحبه ای با یک از روزنامه ها به صراحت گفتم وقتی مدیریت تئاتر مهمی مثل تئاتر شهر را ناگهان و بدون هیچ برنامه ای به دست چند نفر بسپارند ما را به یاد مزارع اشتراکی اتحاد شوروی سابق می اندازد که به روش شورایی اداره می شد. اما در همان اتحاد جماهیر شوروی هیچ تئاتری به صورت شورایی اداره نمی شد.

حسینی مهر درباره این بحث که با تشکیل این شورا قرار است تئاتر شهر به دست خود هنرمندان اداره شود گفت: خوب ، پز قشنگی است که بگوئیم تئاتر شهر را سپرده ایم به دست خود هنرمندان تئاتر. اما اگر این دوستان نتوانستند به خوبی اداره اش کنند چه؟. آیا بعدا نمی شنویم که: "دیدید نتوانستید! بهتر همان که دنبال کارگردانی بروید و نمایشنامه هایتان را بنویسید!"

وی افزود: مجموعه هایی نظیر "تئاتر شهر پاریس"،" برلینرآنسامبل" در آلمان و یا " پیکولو تئاترو"میلان و نظایرآنها که در رده مراکز فرهنگی، علمی و هنری مهم کشورهای اروپایی قرار دارند، ریاستشان درست مثل دانشگاه ها ، فیلارمونی ها و موزه ها تنها با یکی از فرهیختگان حیطه علم و هنر است. فردی که دانش مدیریتش در جامعه ثابت شده باشد و مردم به او اعتماد داشته باشند. نه کسی که هنوز در آغاز راه است و هیچ اطلاعی از مدیریت هنری ندارد.

این کارگردان و نویسنده تئاتر گفت: در کشورهای پیشرفته تئاتری اگر اینگونه افراد بر مسند مدیریت قرار گیرند مردم قدم به آن تئاترها نمی گذارند چون به سرنوشت هنری کشورشان اهمیت می دهند. زمانی که 20 سال پیش بعد از فروپاشی دیوار دوبرلین، مدیریت تئاتر"برلینر آنسامبل" واگذار شد به 5 شخصیت ممتاز و درجه یک تئاتر آلمان که استادان مسلم هنر نمایش در جهان بودند این اقدام در عمل بی فایده بود.

وی ادامه داد: این 5 هنرمند هیچ کاری از دستشان بر نیامد و بعد از چند ماه "برلینر آنسامبل" دچار هرج و مرج شد. به راستی دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. چون آنها هرکدامشان از سبک و سلیقه های هنری منحصر به فرد خودشان پیروی می کردند که امری کاملا طبیعی در هنر است. سرانجام آن سیاست برای "برلینر آنسامبل" چیزی نبود جزآنکه مدیریت آنجا را سپردند به تنها یک نفر. به هاینر مولر. در حال حاضر نیز کلاوس پیمان مدیریت این تئاتر را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: بزرگترین معضل تئاتر امروز ایران نبود مدیریت کاردان و مدبر در این رشته است و ربطی هم ندارد که فلان مدیر فردی دموکرات، مهربان و خنده رو باشد و یا کارگردان و پژوهشگری توانا. کسی که در این جایگاه حساس قرار می گیرد و یا مسئول تئاتر یک سرزمین می شود ضرورت ایجاب می کند که دانش و مدیریت را به صورت آکادمیک تحصیل کرده باشد.

حسینی مهر گفت: تعبیر ما از مدیریت هنری و بلاخص مدیریت تئاتری نباید تنها در حد تقسیم سالن ها و انتخاب آثار تنزل یابد. بلکه به اعتقاد من در مقام نخست ارتقاء فرهنگ تئاتری و ایجاد تحولات و جریان های تازه در این رشته مورد توجه است. همانطور که در تجربه های تاریخی شاهد هستیم راه و روش کسانی نظیر پیسکاتور، ژان ویلار، پیتر هال و جورجیو استرلر درستی مدیریت انفرادی و خلاق را در هنر تئاتر اثبات کرده است.