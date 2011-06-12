به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده امروز یکشنبه در مراسم برگزاری جشن اسقاط یک میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل با بیان اینکه دولت برنامه های کلانی برای کاهش آلایندگی ها به ویژه در کلانشهرهای کشور تبیین کرده است، گفت: با توافق سازمان محیط زیست و وزارت نفت، تا پایان سال جاری سوخت و سایر فرآورده های نفتی غیر استاندارد از چرخه سوخت کشور حذف می شود.

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه سال گذشته طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند امام خمینی (ره) و سپس طرح بنزین سازی پالایشگاه آبادان به بهره برداری رسید، تصریح کرد: به زودی طرح توسعه پالایشگاه های نفت تهران، بندرعباس، تبریز، لاوان و اصفهان در مدار بهره برداری قرار می گیرند که با راه اندازی این پروژه های نفتی امکان عرضه سوخت و فرآورده های نفتی با استاندارد بالا و گوگرد کم فراهم می شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه علاوه بر حذف سوخت های غیر استاندارد، تدوین طرح جامع استاندارد سازی خودروهای ساخت داخل نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده با وزارت صنایع و خودروسازان داخلی تا دو سال آینده امکان تولید خودروهایی با استاندارد یورو 5 در داخل کشور فراهم می شود.

وی با یادآوری اینکه با حذف سوخت های آلاینده و تولید خودروهای استاندارد بخش عمده ای از برنامه های دولت برای کاهش آلاینده های زیست محیطی به ویژه کلانشهرها تحقق پیدا می کند، تاکید کرد: در همین حال مقرر شده است تمامی دستگاه‌های دولتی که به نوعی تولید کننده آلایندگی هستند، به صورت لحظه ای پایش و زیر ساختهای کاهش این آلایندگی ها فراهم شود.

محمدی زاده از کاهش ریزگردها، تولید گازهای گلخانه ای و استانداردسازی نیروگاه ها، صنایع عمده و پالایشگاه های نفت به عنوان طرح های دیگر دولت برای کاهش آلودگی هوا یاد کرد.

وی همچنین از تدوین 15 برنامه جامع زیست محیطی در کلانشهرهای کشور خبر داد و افزود: هم اکنون بسته و طرح جامع کاهش آلایندگی با 4 محور حمایت حمل و نقل عمومی، استاندارد سازی سوخت و تولید خودرو، مدیریت ترافیک، آموزش و اطلاع رسانی، تدوین شده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تعداد خودروهای فرسوده فعلی ناوگان حمل و نقل کشور را رو به کاهش عنوان کرد و افزود: از تعداد خودروهای فعال در داخل کشور 20 درصد آنها فرسوده است که با اسقاط کامل خودروها سالانه از انتشار بیش از 2 میلیون و 880 تن آلودگی جلوگیری می شود.

محمدی زاده با بیان اینکه برای اسقاط بیش از 2 میلیون 155 هزار دستگاه خودرو فرسوده به بیش از 3.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است، خاطر نشان کرد: همچنین برای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده کشور حدود 254 میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود.