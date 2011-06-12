ایجاد راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات نانوایان بهارستان

سعید آذریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بهارستان، ارتقای سطح کیفی نان به عنوان مهمترین فعالیت در نظر گرفته شد.

وی افزود: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در مورد حوزه آرد و نان، حدود 55 پرونده بررسی و مصوباتی در جهت ارتقا کیفیت نان و نظارت بیشتر اتخاذ شد.

این مسئول گفت: در این کارگروه مقرر شد، نماینده ای توسط متولیان آرد و نان به فرمانداری منطقه برای تشکیل کمیته تخصصی آرد و نان و نحوه تأمین آرد، توزیع و قیمت آن معرفی شود.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات نانوایان، ارائه راهکار برای بازرسی های منظم و دقیق در حوزه بهداشت نانوایی ها توسط شبکه بهداشت شهرستان و بازرسی و نظارت هدفمند برای ارتقا کیفیت نان در راستای رعایت حقوق شهروندان در دستور کار قرار گرفت.

آذریان بیان کرد: استفاده از بازرسان متعهد، بسیجی و دلسوز سطح منطقه و تشکیل بانک اطلاعات نانواییان سطح شهرستان به تفکیک نوع پخت، از دیگر برنامه های کارگروه آرد و نان در شهرستان بهارستان خواهد بود.