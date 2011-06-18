ادغام سازمان میراث فرهنگی؛ ارمغان مدیران ناکارآمد

به گزارش خبرنگار مهر، در کمتر از دو ماه گذشته خبرهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری پیرامون مدیریت در این سازمان بازتابهای و واکنشهای متفاوتی داشته است به گونه ای که بیشتر خبرها مرتبط با اقدامات مدیران آن و صدور حکم انفصال از خدمت بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی به مدت چهار سال بود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس که بیشتر آنها در مصاحبه های خود همواره از وضعیت ناخوشایند میراث فرهنگی و مدیریت آن و به نتیجه نرسیدن برنامه ها و اهداف سازمانی انتقاد می کردند برای دومین بار طی سه سال اخیر طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد را ارائه کردند.

در این میان مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود که یکی از موافقان سرسخت طرح ادغام بود، امضاهای نمایندگان مجلس را جمع آوری کرد به گونه که طبق گفته خودش در عرض دو ساعت حدود 80 نماینده رای موافق به طرح ادغام دادند.

این نمایندگان علت موافقت خود با طرح ادغام را این موضوع می دانستند که چون طی ده سال از زمانی که این سازمان از معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاونت ریاست جمهوری انتقال داده شد نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد بنابراین با تصویب این طرح و برگشتن این سازمان به همان حالت قبل می تواند "پاسخگو"تر شود زیرا اکنون "این سازمان یک معاونت مستقل در ریاست جمهوری است و به مجلس پاسخگو نیست و نمی‌تواند با شرایط حاکم، به اهدافی که برای سال 1404 پیش بینی شده است دست پیداکند."

نام سمت مخالف یا موافق نظرات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مخالف انتزاع سازمان میراث فرهنگی از ریاست جمهوری و ادغامش را کاری درست و به نفع کشور نمی‌دانم. ضمن اینکه آن را خلاف قانون اساسی نیز می‌دانم زیرا امور اداری و استخدامی به عهده‌ رئیس‌جمهور است و اگر بنا باشد سازمانی تاسیس یا ادغام شود باید به پیشنهاد دولت باشد. حسن ملک محمدی عضو کمیسیون فرهنگی مخالف مدیران این سازمان حاشیه ساز شده اند. عدم ثبات مدیریت ها موجب می شود که افراد چنین طرحهایی را ارائه کنند اما باید دانست که مشکل اسمها نیست بلکه مدیریت است. اسدالله عباسی عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مخالف دولت باید برای سازمانی به این عرض و طول، با این همه قلمرو کاری رئیسی بگذارد که توانمند باشد. نگاه دولت به این سازمان، کوچک نگر است، اما اگر مجلس این سازمان را به وزارت ارشاد بدهد، آن را کاملا خرد کرده، زیرا به معنی حذف تدریجی آن است. در سالهای اخیر جهشی را در مسایل گردشگری و حفاظت از ابنیه تاریخی داشته ایم که ممکن است با این ادغام مشکل برای آن پیش بیاید. با این حال حداقل باید فردی انتخاب شود که در بدنه سازمان کار کرده باشد. مهرداد بائوج لاهوتی عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری موافق عدم پاسخگویی مدیران سازمان در مورد فعالیتهایشان به دلیل مشغله رییس جمهور و بالا بودن حجم کارهای او، امکان نظارت بر این سازمان را کمتر کرده است. صمد فدایی عضو کمیسیون اجتماعی موافق رکود حاکم بر این سازمان تکرار شده و ما اقدام خاصی را از سوی این سازمان در کشور نمی بینیم. مدیران قوی باید انتخاب شوند، ولی این مخالفت از این جهت است که مجلس وقتی نمی تواند نظارتی روی این سازمان داشته باشد، طبیعتا باید سازمان را پاسخگو کند.ادغام لطمه ای به میراث فرهنگی نمی زند. در دوره های قبل به انتصاب مدیران توجهی نمی شد و سازمان میراث فرهنگی به عنوان یک حیاط خلوت به برخی از مدیران که قرار بود مسئولیت سیاسی بگیرند واگذار می شد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد مخالف فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه‌های مختلف بسیار متنوع است و اضافه شدن یک سازمان دیگر بسیاری از فعالیت‌های این حوزه را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

برخی دیگر از طیف ها مانند روزنامه نگاران، تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی و دانش آموختگان باستان شناسی نیز در بیانیه های جداگانه ای مخالفت خود را با طرح ادغام مطرح و اعلام کردند که ارائه طرح قرار دادن "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" در زیرمجموعه "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" دغدغه تغییر دوباره ساختار این سازمان را برای متخصصان زنده کرد و سبب شده که بپرسند آیا فرایند تخصص زدایی از میراث فرهنگی متوقف نشده است؟"

دانش آموختگان باستان شناسی در نامه خود آوردند: " ساختار فعلی این سازمان" و نیز "پاسخگو نبودن مدیریت آن" از مهمترین مشکلات موجود به شمار می آید، اما قرار دادن این سازمان در زیر مجموعه یکی از وزارتخانه ها به هیچ وجه مورد تأیید نیست.

متخصصان و کارشناسان بر این باورند که برای گریز از این وضع، می بایست جایگاه سازمان میراث فرهنگی را به یک وزارتخانه مستقل ارتقا داد نه آنکه با ادغامی دوباره بیش از پیش بر مشکلات آن دامن زد.

از سوی دیگر اعلام مخالفت با طرح ادغام میراث فرهنگی در وزارت ارشاد نه تنها به طبع متخصصان میراث فرهنگی خوشایند نیامده است، بلکه سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دراین باره گفته است: پیشنهاد دهندگان باید به این نکته توجه کنند که فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه‌های مختلف بسیار متنوع است و اضافه شدن یک سازمان دیگر بسیاری از فعالیت‌های این حوزه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین ما خود پیش گام ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستیم.

پیش از این نیز در سال 1387 که بار دیگر نمایندگان مجلس طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی را مطرح کرده بودند، با مخالفتهای بسیاری مواجه شدند حتی رئیس جمهور نیز در نشست خبری مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد اما اکنون بعد از سه سال نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی با 149 رای موافق، 43 رای مخالف 9 رای ممتنع از مجموع 217 رای نماینده‌ حاضر به یک فوریت طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رای دادند.

بنابراین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام و این وزارتخانه به وزارت فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی و گردشگری تغییر نام می‌یابد.

با اعلام موافقت نمایندگان مجلس با این طرح، اکنون باید پرسید چطور وزارتخانه ای که خود چندین عنوان فرهنگ و ارشاد را یدک می کشد، می تواند بار مسئولیت سه عنوان دیگر را نیز به دوش بکشد؟