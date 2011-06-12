9 میلیارد ریال برای دستگاه الکترولیز گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد خادمی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید اعضای شورای سیاستگذاری کنترل کیفیت آب شرب کشور افزود: این دستگاه با قابلیت تولید همزمان چهار ماده اکسید کننده شامل کلر، دی اکسید کلر، ازن و اکسیژن با روش الکترولیز محلول نمک تحت جریان مستقیم الکتریکی در حال انجام است.

وی اظهار داشت: با استفاده از این سیستم نوین گندزدایی علاوه بر اینکه آب با کیفیتی بسیار بالا گندزدایی می شود، ماده تولیدی گندزدایی در محل اپراتور و اطرافیان را به دلیل استفاده از نمک خوراکی ایمن بوده و دچار بیماریهای ناشی از کار با کلر نمی شوند.

وی تصریح کرد: این دستگاه برای تصفیه خانه آب و فاضلاب شهر های گرگان و بندرگز با هزینه بالغ بر 9 میلیارد ریال برازدایی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای گلستان کار در حوزه بهره برداری و واحد کنترل کیفیت آب شرب را کاری پر دردسر و پر مشقتی برشمرد و افزود: کارشناسان این حوزه افرادی با تدبیر و هوشمند و وظیفه شناس هستند.

علی اکبر علیمرادی با اشاره به جایگاه کنترل کیفی عنوان کرد: این بخش ار اهمیت ویژه ای برخوردار است و لذا هنر شماست که به مدیران عامل کمک کنید تا در کنار کار خودتان کارهای ساختاری انجام دهیم.



وی هچنین با توجه به حساسیت کنترل کیفیت آب شرب خواستار برگزاری عمیق تر و فنی تر این نشست ها شد.