9 میلیارد ریال برای دستگاه الکترولیز گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد خادمی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید اعضای شورای سیاستگذاری کنترل کیفیت آب شرب کشور افزود: این دستگاه با قابلیت تولید همزمان چهار ماده اکسید کننده شامل کلر، دی اکسید کلر، ازن و اکسیژن با روش الکترولیز محلول نمک تحت جریان مستقیم الکتریکی در حال انجام است.
وی اظهار داشت: با استفاده از این سیستم نوین گندزدایی علاوه بر اینکه آب با کیفیتی بسیار بالا گندزدایی می شود، ماده تولیدی گندزدایی در محل اپراتور و اطرافیان را به دلیل استفاده از نمک خوراکی ایمن بوده و دچار بیماریهای ناشی از کار با کلر نمی شوند.
وی تصریح کرد: این دستگاه برای تصفیه خانه آب و فاضلاب شهر های گرگان و بندرگز با هزینه بالغ بر 9 میلیارد ریال برازدایی هزینه شده است.
وی هچنین با توجه به حساسیت کنترل کیفیت آب شرب خواستار برگزاری عمیق تر و فنی تر این نشست ها شد.
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