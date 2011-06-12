کاندیدا نیستم/ قبوض گاز سیاسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح یکشنبه در نشست فرمانداران آذربایجان شرقی افزود: چگونه ممکن است این تصور ایجاد شود نماینده عالی دولت که وظیفه برگزاری انتخابات را دارد خود کاندیدای انتخابات شود.

وی تصریح کرد: همه این مسایل برای ترویج بی ثباتی در مدیریت استان و در ادامه همان سیاستی است که قصد تضعیف دولت را دارد.

بیگی از فرمانداران خواست این مسایل را با دقت رصد کرده و با حضور در جمع توده های مختلف مردم افکار عمومی را تنویر کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه با برهم زدن چشم ها، انقلاب وارد دهه پنجم عمر خود خواهد شد، تاکید کرد: مبادا حواشی به اصل کارها غلبه کند و لذا لزوماً باید تمام توانایی و انرژی مدیران معطوف به سازمان دادن به متن کارها شود.

وی با بیان اینکه دولت احمدی نژاد پاک ترین، جدی ترین و فعال ترین دولت در طول 32 سال گذشته انقلاب اسلامی بوده است، به اذعان همگان مبنی بر نزدیکی اعتقادهای دولت به باورهای رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: بزرگ ترین افتخار دولت این است که به برکت فعالیتش آنانکه رودروی ولایت و یا ضدولایت بوده اند را تبدیل به اهل ولایت کرد و آنان را به مسیر درست بازگرداند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: خدمات دولت احمدی نژاد بر هیچ کس پوشیده نیست و باوجود همه کاستی ها به خاطر اینکه این دولت در اعماق دلها ریشه کرده، مردم عمیقاً دلبسته این دولت شده اند.

آنچه امروز اهمیت دارد این است که امسال به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده و مردم در آستانه درک مراحل جدیدی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستند لذا باید محور عمده تلاش و برنامه ریزی فرمانداران معطوف به بهبود فضای کسب و کار و تولید باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید مباحث انتخاباتی تمرکز نمایندگان دولت برای بهبود تولید را تحت تاثر خود قرار دهد، اظهار داشت: اوج فعالیت های دولت احمدی نژاد به ویژه در حوزه عمران و تولید امسال و سال بعد است و از اینرو باید تمام سیاستگذاری ها معطوف به این حوزه ها باشد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: موضوعات و مباحث پیرامون انتخابات هرچند اهمیت دارد اما نمی تواند محوریت کار و تلاش دولتمردان را متاثر کند و باید در این مقطع زمانی به مسایل مربوط به تحقق جهاداقتصادی در سطح بالایی توجه گردد.

بیگی در عین حال اظهار داشت: هرچند صحبت کردن از ریز انتخابات در زمان حاضر زود است اما این مهم از یک نقطه باید شروع شود و تکالیفی که بر اساس قانون بر عهده دولتمردان گذاشته شده، رعایت گردد.

تاکید بر رونق اشتغال روستایی در آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه اشتغال روستایی باید در سطح استان رونق بگیرد، افزود: برای توسعه اشتغال روستایی نیاز چندانی به ایجاد زیرساخت ها و نیز ارائه تسهیلات کلان نیست و باید مسئولان از رهگذر اشتغال روستایی اهداف دولت را محقق کنند.

بیگی خاطرنشان کرد: یادآوری مثال هایی که مردم با اخذ یارانه نقدی به فعالیت های تولیدی روی آورده اند دلگرم کننده است و بیانگر آن است که زندگی مردم به ویژه در روستاها از محل دریافت یارانه نقدی بهبود پیدا کرده است.

حضور فرمانداران در جمع مردم یک اصل است

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود حضور فرمانداران در جمع توده های مردم را یک اصل خواند و افزود: فرمانداران باید در دسترس مردم باشند و هیچ کس احساس نکند که فرماندار غایب است.

او توضیح داد: فرمانداران موظفند از ساده ترین تا قابض ترین موضوعات مربوط به زندگی مردم را مورد توجه قرار دهند و علاوه بر نقش آفرینی موثر، دستگاه های دیگر را پای کار کشانده و از مشکلات مردم گره گشایی کنند.

بیگی، اظهار داشت: حضور پیش بینی شده و پیش بینی نشده فرمانداران در جمع مردم، فارغ از جغرافیای خاص علاوه بر تسریع در روند گشایش مشکلات مردم نظارت بر عملکرد کارگزاران دولت در دستگاه های مختلف را تسهیل می کند.

وی اضافه کرد: مبادا جایگاه فرمانداری و عمل به مسئولیت های محوله محدود به اتاق های کار باشد بلکه باید از اتاق ها خارج شد و در بین مردم و در جاهایی که تولید و کار در جریان باشد، حضور پیدا کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سختی هایی که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نیز تنگ شدن دایره تحریم ها بر فعالان عرصه تولید مترتب شده است، گفت: با توجه به این سختی ها فعالان عرصه تولید نباید احساس کنند که تنها مانده اند بلکه باید هرکاری در پشتیبانی از این قشر انجام داد تا چرخ تولید متوقف نشود.

وی با بیان اینکه در صورت حضور فرمانداران در بین مردم در عمل اتفاق خاصی در گره گشایی از مشکلات مردم نمی افتد یک آسیب است، افزود: باید امکانات مردم و دولت عجین شوند تا محصول این تعامل ساختن ایران باشد و اگر این فرصت از دست رود بازنده میدان خواهیم بود.

استاندار آذربایجان شرقی ساختن ایران را منوط به توجه به استعدادهای ذاتی مناطق و نیز معنویات یک جغرافیای خاص عنوان و تصریح کرد: استفاده از قابلیت هایی مانند حوزه ورزش و نیز توجه به ظرفیت های نهفته هر منطقه جغرافیایی می تواند در متجلی کردن این تلاش دولت کمک شایانی کند.

بیگی با انتقاد تلویحی از برخی سهل انگاری ها در دسترس قرار گرفتن بین مردم افزود: اگر قرار باشد هیئت دولت در شهرها حضور یابد ولی این روند در رده های شهرستان اتفاق نیفتد سیکل دولت کامل نشده و دولت به اهداف پیش بینی شده خود نخواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به اینکه هر خانواده ایرانی به طور متوسط 250 هزار تومان یارانه نقدی در ماه دریافت می کند، افزود: بالا بودن حجم نقدینگی موجود در جامعه مخرب است و اگر این نقدینگی به سمت تولید سوق نیابد مسیر ناصواب طی خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت سوق یافتن نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید وسرمایه گذاری تاکید و عنوان کرد: هدایت این حجم عظیم از نقدینگی به سمت فعالیت هایی که علاوه بر ارضای روحی و روانی افراد، منافع زیادی به دنبال دارد مورد تاکید است.

سهل انگاری در تحقق اهداف مسکن مهر غیرقابل بخشش است

بیگی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع مسکن را یکی از برنامه های اصلی دولت دانست و گفت: برخورد سرسری با این موضوع مهم هزینه بسیار زیادی برای دولت دارد و لذا هرگونه سهل انگاری در این خصوص از هر مسئولی غیرقابل بخشش است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه موضوع مسکن مهر در شورای برنامه ریزی استان پشتیبانی می شود، اظهار داشت: سرافکندگی در برابر مردم به خاطر بی توجهی به تحقق اهداف مسکن مهر هزینه بزرگی است که دولت نمی خواهد چنین اتفاقی بیفتد.

مرام دولت حمایت از توده های ضعیف جامعه است

وی در ادامه مرام و مکتب دولت را حمایت از توده های ضعیف جامعه خواند و گفت: دولت بر این عقیده است که سرمایه و ثروت را در مناطقی به چرخش دربیاورد که مردم محروم در آنجا حضور دارند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تبدیل روستای "ارسی" از توابع شهرستان جلفا به روستای تولیدمحور، پیشنهاد سفر فرمانداران به اتفاق خانواده به این روستای واقع در نقطه صفر مرزی را داد و گفت: در این روستا که 70 کارگاه صنعتی و تولیدی دارد مردم بجای طرح مسایل پیش پا افتاده، متقاضی افزایش پست برق روستایشان از 2 مگاوات به چهار مگاوات دارند که حکایت از به ثمر نشستن سیاست های دولت دارد.

بیگی با انتقاد از رویه جدیدی که در برخی نقاط شهری آذربایجان شرقی مبنی بر گستاخی در برابر تخلفات مشهود رواج یافته است، گفت: عده ای با وجود اینکه می دانند ساخت و ساز اضافی برخلاف آیین نامه های شهرداری است این تخلف را به خاطر اینکه ارزش افزوده دارد به راحتی مرتکب می شوند که تداوم آن آفتی برای حکومت و اداره شهر است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تمدید مدت زمان شش ماهه نظارت و مراقبت فرمانداران شهرستان های استان بر نحوه کیفیت نان خبر داد و گفت: با نظارت و کنترل اعمال شده، وضعیت طبخ نان تا حدودی مطلوب شده اما با توجه به فضای رقابتی موجود می توان این محصول را با کیفیتی بسیار بهتر از وضع فعلی در اختیار مردم قرار داد.

برخی برخوردها در موضوع گازبهای مشترکان سیاسی است

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با انتقاد از عملکرد عده ای که مردم را به عدم پرداخت گازبهای مصرفی تشویق می کنند، گفت: برخی برخوردها در این موضوع سیاسی است و با اطلاع رسانی صحیح می توان از تبعات ناخوشایند آن جلوگیری کرد.

بیگی با بیان اینکه بازگشت وجوه از محل پرداخت گازبهای مشترکان در آذربایجان شرقی با مشکل مواجه شده و دچار کاستی گردیده است، افزود: بی توجهی برخی مسئولان به اطلاع رسانی شفاف به همراه بدشانسی دولت که هدفمندی یارانه ها در اوج مصرف گاز و سرمای زمستان اتفاق افتاد دو عامل ایجاد بدگامنی نسبت به قانوه هدفمندی یارانه ها بود.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد فرمانداران و مسئولان ذیربط با حضور بیشتر در جمع مردم اطلاع رسانی درستی از برخی ابهامات درباره گازبهای مصرفی مشترکان داشته باشند.

دولت پایبند به اصول انقلاب است

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه دولت را در برابر اصول انقلاب و دلداگی به بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب و نیز خون شهدا و باورهای دینی مردم پایبند توصیف کرد و افزود: دولت با تکیه به این اصول خود را موظف به ساختن ایران اسلامی می داند و معتقد است که بالندگی نظام اسلامی در گرو این باورها قابل تحقق است.

بیگی پیشرفت های حاصل شده را در پرتو رهبری های امام راحل(ره) و رهبر انقلاب اسلامی دانست و گفت: رمز عبور از گردنه های سخت طی سال های گذشته همین عامل بوده و آنچه می تواند این بالندگی را نزج دهد پاسداری از این باور است.

اشرافیت، خط قرمز دولت است

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع فرمانداران شهرستان های استان افزود:ارشافیت با هر شکلی خط قرمز دولت است و رمز اعتماد مردم به دولت همین موضوع است.

وی با بیان اینکه دولترمدان خود را خاک پای مردم می دانند، توکل بر خدا در انجام وظایف محوله را مورد تاکید قرار داد و افزود: آن کاری که با قصد قربت انجام شود مطمئناً موفقیت آمیز خواهد بود.

موج جدیدی برای تضعیف دولت آغاز شده است

بیگی در ادامه از آغاز موج جدیدی از تحرکات برای تضعیف دولت سخن به میان آورد و افزود: اقداماتی مانند زنجیر کردن درب استانداری فارس، اظهارنظرهایی در فاسد خواندن اطرافیان رئیس جمهور و اقدام نماینده سراب در ضرب وشتم رئیس دانشگاه علوم پزشکی در راستای همین تحرک ارزیابی می شود.

استاندار آذربایجان شرقی توضیح داد: زنجیر کردن درب استانداری فارس توهین به کارگزاران دولت است و دولت در هی شرایطی نمی توان این وهن آشکار را تحمل کند.

وی افزود: اظهارنظر افرادی مانند آقای توکلی در فاسد و منحرف دانستن اطرافیان رئیس جمهور تهمت بزرگ به خیل عظیم مدیران دولت است.

بیگی اضافه کرد: ضرب و شتم رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط نماینده سراب در مجلس که در ادامه این تحرکات رخ داده حکایت از روند منسجم و سازمان یافته برای تضعیف دولت و جلوگیری از فعالیت باثبات کارگزان دولت دارد.