  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

سرانه فضاهای ورزشی بانوان در مشهد پایین است

سرانه فضاهای ورزشی بانوان در مشهد پایین است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی مشهد از پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی برای فعالیت بانوان این شهرستان خبر داد.

فاطمه غیور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت در حال حاضر فضاهای کمی برای فعالیت‌های ورزشی بانوان در این شهر وجود دارد و در این زمینه شهرداری و شورای شهر نیز در تلاش هستند تا اقداماتی کاربردی را انجام دهند.

وی ادامه داد: اختصاص سالن‌های چند منظوره همانند سالن مدیریت بحران و مجتمع فرهنگی ورزشی یاس در طبرسی در اختیار بانوان قرار دارد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: این سالن‌ها در مناطقی ایجاد شده که جمعیت زنان و دختران نسبت به سایر مناطق بالاتر است و این مهم می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت مورد توجه بانوان قرار گیرد.

غیور همچنین از اختصاص فضاهای سرپوشیده دیگر به فضای ورزشی بانوان خبر داد و گفت: این فضاها با توجه به تحکیم نقش زنان در خانواده و سالم‌سازی بانوان در این شهر اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه فعالیت‌های شهرداری در زمینه راه‌اندازی و اختصاص فضاهای ورزشی به بانوان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این فضاها باید بیشتر در مناطق پرجمعیت و کم برخودار لحاظ شود.

این مسئول همچنین به بسترسازی درخصوص فعالیت‌های ورزشی بانوان تاکید کرد و افزود: استعدادهای ورزشی خوبی بین بانوان پایتخت معوی ایران وجود دارد که می‌توان در اوقات فراغت این مهم را پرورش داد.

وی همچنین به عدم رغبت بخش خصوصی به احداث و راه‌اندازی سالن‌های ورزشی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه در بحث درآمدی و اقتصادی خیلی به صرفه نیست حضور بخش خصوصی بسیار پایین است.

کد مطلب 1333324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها