سرانه فضاهای ورزشی بانوان در مشهد پایین است

فاطمه غیور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت در حال حاضر فضاهای کمی برای فعالیت‌های ورزشی بانوان در این شهر وجود دارد و در این زمینه شهرداری و شورای شهر نیز در تلاش هستند تا اقداماتی کاربردی را انجام دهند.

وی ادامه داد: اختصاص سالن‌های چند منظوره همانند سالن مدیریت بحران و مجتمع فرهنگی ورزشی یاس در طبرسی در اختیار بانوان قرار دارد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: این سالن‌ها در مناطقی ایجاد شده که جمعیت زنان و دختران نسبت به سایر مناطق بالاتر است و این مهم می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت مورد توجه بانوان قرار گیرد.

غیور همچنین از اختصاص فضاهای سرپوشیده دیگر به فضای ورزشی بانوان خبر داد و گفت: این فضاها با توجه به تحکیم نقش زنان در خانواده و سالم‌سازی بانوان در این شهر اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه فعالیت‌های شهرداری در زمینه راه‌اندازی و اختصاص فضاهای ورزشی به بانوان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این فضاها باید بیشتر در مناطق پرجمعیت و کم برخودار لحاظ شود.

این مسئول همچنین به بسترسازی درخصوص فعالیت‌های ورزشی بانوان تاکید کرد و افزود: استعدادهای ورزشی خوبی بین بانوان پایتخت معوی ایران وجود دارد که می‌توان در اوقات فراغت این مهم را پرورش داد.

وی همچنین به عدم رغبت بخش خصوصی به احداث و راه‌اندازی سالن‌های ورزشی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه در بحث درآمدی و اقتصادی خیلی به صرفه نیست حضور بخش خصوصی بسیار پایین است.