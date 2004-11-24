بايد فولاد خوزستان را شكست دهيم

عباس رمضاني سرپرست تيم فوتبال سپاهان اصفهان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: فولاد تيمي است كه درهفته هاي اخيرنتايج خوبي گرفته ونشان داده كه گذشتن ازسد اين تيم كارآساني نيست، اما ما هم درهفته هاي گذشته نتوانستيم نتايج قابل قبولي كسب كنيم ودراين هفته بايدعدم نتيجه گيريها را جبران كنيم.

وي درمورد ميزان آمادگي سپاهان براي اين مسابقه خاطرنشان كرد: تمرينات خود را به شكل مرتب دنبال كرده ايم وبراي اين مسابقه برنامه ريزي كرده ايم وتمام تلاش كادرفني براي پيروزي دراين مسابقه متمركزشده است.

رمضاني درمورد بازيكنان محروم اين مسابقه خاطرنشان كرد: داود سيدعباسي دربازي با ذوب آهن اززمين اخراج شد وهادي عقيلي نيزسه اخطاره است ونمي تواند دراين مسابقه حساس درتركيب قرارداشته باشد. با اين وجود سپاهان ازبازيكنان خوب وشايسته فراواني برخورداراست كه مي توانند جايگزين بازيكنان محروم باشند.

گفتني است: ديدارسپاهان وفولاد خوزستان درچارچوب مسابقات هفته دهم ليگ برترساعت 20/14روزجمعه درورزشگاه تختي اهوازبرگزارمي شود.