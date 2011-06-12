سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات کنترل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همکاری صبح امروز یکشنبه میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، پلیس آگاهی ناجا، سازمان فناوری ایران، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان نظام صنفی رایانه ای منعقد شد.

با تنظیم و تبادل این تفاهم نامه برنامه های تنظیم شده از سوی نهادهای ذیربط در موضوعات مرتبط و مشترک در سراسر کشور همسو شده و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها با تخصیص و تفکیک وظایف و ایجاد همکاری های نزدیک منجر به اعمال نظارتی هماهنگ و منسجم و استقرار فضای سالم رقابتی می شود.

با توجه به گسترش روز افزون و سریع سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات در جامعه و اقبال عمومی آن در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در راستای طراحی آینده مبتنی بر تفکر رگولاتوری و ساماندهی و نظارت و حمایت از زنجیره تامین تولید و مصرف وجود سازوکاری که هماهنگی لازم را بین نهادهای اجرایی بر پایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات به تفکیک وظایف هر دستگاه ایجاد کند، امری ضروری به نظر می رسد.

این تفاهم نامه با هدف پایش و کنترل سرویس های ارتباطی از جمله عرضه خدمات اینترنت، ارائه خدمات عمومی اینترنت پرسرعت، خدمات عمومی انتقال دیتا از طریق ارتباطات ماهواره ای، خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی، وایمکس، موبایل و تلفن ثابت بر اساس قانون مستلزم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم شده است. در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی، تشکیل کارگروه های مشترک نظارت و اعمال مقررات، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل و نیز رسیدگی به ارجاعات مردمی اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی در خصوص حقوق آی سی تی شهروندان از جمله محورهای این تفاهم نامه است.

کمیته های مرکزی و استانی در راستای ساختار سیاستگذاری و اجرایی این تفاهم نامه از سوی نمایندگان دستگاه های حکومتی راه اندازی خواهد شد.