25 درصد زباله های کشور قابل بازیافت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی عمرانی پیش از ظهر یکشنبه در همایش مدیریت پسماند در ساوجبلاغ افزود: اصلاح مدیریتها در بخش پسماند زباله ضروری است و این امر باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: اکنون در کشور بیش از 25 درصد زباله ها قابل بازیافت هستند ضمن اینکه سالانه مبالغ زیادی صرف جمع آوری زباله ها در نقاط شهری و روستایی کشور می شود.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: با مدیریت مناسب این هزینه ها قابل کاهش است و باید تلاشها در این راستا برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه داشته باشد.

وی یادآور شد: تقسیم بندی وظایف در بخش زباله ها باید صورت گیرد تا بتوان مواد خطرناک به ویژه زباله های بیمارستانی و عفونی را از سایر زباله ها جدا کرد.

عمرانی افزود: در مدیریت صحیح پسماند باید به سه اصل مهم یعنی جمع آوری، حمل و نقل اصولی و بازیافت توجه ویژه شود و برای انجام بهینه هریک از آنها برنامه ریزی های مناسب صورت گیرد.