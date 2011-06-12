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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

عمرانی خبر داد:

25 درصد زباله های کشور قابل بازیافت هستند

25 درصد زباله های کشور قابل بازیافت هستند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تهران گفت: بیش از 25 درصد زباله های کشور قابل بازیافت هستند که باید از این ظرفیت بهره مند شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی عمرانی پیش از ظهر یکشنبه در همایش مدیریت پسماند در ساوجبلاغ افزود: اصلاح مدیریتها در بخش پسماند زباله ضروری است و این امر باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: اکنون در کشور بیش از 25 درصد زباله ها قابل بازیافت هستند ضمن اینکه سالانه مبالغ زیادی صرف جمع آوری زباله ها در نقاط شهری و روستایی کشور می شود.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: با مدیریت مناسب این هزینه ها قابل کاهش است و باید تلاشها در این راستا برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه داشته باشد.

وی یادآور شد: تقسیم بندی وظایف در بخش زباله ها باید صورت گیرد تا بتوان مواد خطرناک به ویژه زباله های بیمارستانی و عفونی را از سایر زباله ها جدا کرد.

عمرانی افزود: در مدیریت صحیح پسماند باید به سه اصل مهم یعنی جمع آوری، حمل و نقل اصولی و بازیافت توجه ویژه شود و برای انجام بهینه هریک از آنها برنامه ریزی های مناسب صورت گیرد.

کد مطلب 1333343

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