برگزاری دومین دوره تربیت مربی معارف نماز در قم

حجتالاسلام محمدصادق کفیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین دوره آموزشی معارف نماز از مهرماه 89 آغاز شد و تابستان امسال خاتمه می یابد.
وی با اشاره به راه اندازی این مرکز از مهر ماه 89 اظهار داشت: دومین دوره نیز از مهرماه امسال با حضور 30 نفر از طلاب واجد شرایط آغاز خواهد شد.
کفیل اضافه کرد: اتمام سطح دو حوزه و گذراندن دو واحد آموزشی از جمله شروط حضور طلاب در این دوره است و طلاب علاقهمند تا 15 خردادماه فرصت داشتند برای حضور در این دوره یکساله ثبتنام کنند.
وی ادامه داد: شیوههای جذب به نماز، اختلافات در زمینه نماز، آداب و اسرار، شبهات نماز و فلسفه نماز از مواردی است که در دورهها به طلاب شرکت کننده آموزش داده میشود.
کفیل با اشاره به اهداف این دورهها اظهار داشت: نمازگزارکردن نمازخوانان و آشناکردن آنان با آداب و اسرار نماز، نمازخوان کردن کاهل نمازان و آشناکردن تارک الصلاتها از جمله اهدافی است که این مرکز در برگزاری این دورهها و تربیت طلاب مستعد دنبال می کند.
رئیس مرکز تخصصی نماز ادامه داد: در این دورهها گروهی با عنوان کودک و نوجوان نیز مطالبی را درباره اسباب بازیها، انیمیشن، تولیدات و فعالیتهای روان شناسی درباره کودکان و نوجوانان و چگونگی آشناسازی قشر کودک و نوجوان با نماز و معارف آن ارایه میکنند.
برگزاری دوره تربیت مربی در 10 استان
وی از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی معارف نماز در استانها نیز خبرداد و اضافه کرد: این دوره ها برای اولین بار در ده استان کشور برگزار خواهد شد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تخصصی نماز از برگزاری دومین دوره آموزشی تربیت مربی معارف نماز توسط این مرکز در قم خبرداد.
حجتالاسلام محمدصادق کفیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین دوره آموزشی معارف نماز از مهرماه 89 آغاز شد و تابستان امسال خاتمه می یابد.
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