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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

هافبک برزیلی قراردادش را با استقلال فسخ کرد

هافبک برزیلی قراردادش را با استقلال فسخ کرد

"فیلیپ آلوز دسوزا" پس از انجام مذاکره با مسئولان باشگاه استقلال، قراردادش را با این باشگاه لغو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این هافبک برزیلی که فصل گذشته کمتر در ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال قرار گرفته بود امروز با حضور در محل باشگاه استقلال مذاکرات نهایی برای گرفتن طلبش را انجام داد و قرار شد در روزهای آینده مطالباتش را دریافت کند.

امید مظلومی مدیر برنامه های فیلیپ دسوزا ضمن بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت: آلوز از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد که تا چند روز آینده تیم فصل آینده اش را معرفی خواهیم کرد. این بازیکن برای گذراندن تعطیلات راهی برزیل خواهد شد و در برگشت تیم آینده اش را انتخاب خواهد کرد.

کد مطلب 1333364

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