حمید حب علی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقه امروز بسیار خوب و سنگین بود. مسیر مسابقات فوق العاده سنگین بود و حتی به نسبت تمریناتمان شرایط سخت تری داشت.

وی افزود: متاسفانه نتوانستم رکابزنان کره جنوبی و ژاپن را بگیرم و تنها از دوچرخه سوار چینی که سابقه حضور در این رقابتها را داشت پیش افتادم و با تلاش بیشتر در مسیر نهایی بر سکوی سوم آسیا ایستادم.

دوچرخه سوار 18 ساله تیم جوانان بیان کرد: اگر"میورا" مربی ام نبود نمی توانستم مدال آسیا را بگیرم. با وجود اینکه 5 سال است دوچرخه سواری می کنم اما با کمک مربی ام در همین مدت تکنیک و شکل تمریناتم فرق کرد. همین مسئله کمک زیادی به من در حین مسابقه امروز کرد تا بتوانم به راحتی درکنار رکابزنان مطرح آسیا رقابت کنم.

وی با تشکر از خانواده اش گفت: من در این چند سال با مشکلات زیادی تمرین کردم و اگر خانواده ام و برخی از مربیان و مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری نبودند نمی توانستم به راهم ادامه دهم.

حمید حب علی رکابزن جوان کشورمان ظهر امروز موفق شد پس از 8 سال تیم دوچرخه سواری ایران را در مسابقات قهرمانی کوهستان آسیا صاحب نشان برنز کند.

هفدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا و سومین دوره مسابقات جوانان آسیا از 21 خردادماه به مدت دو روز در "سوژو" چین برگزار شد.