15 هزار نفر در آذربایجان غربی معتکف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در مراسم سال گذشته 12 هزار معتکف در 22 مسجد استان در اجرای این مراسم حضور داشتند که پیش بینی می شود امسال این تعداد به 15 هزار معتکف افزایش یابد.

وی با بیان اینکه آیین معنوی اعتکاف در 40 مسجد آذربایجان غربی برگزار می شود بیان داشت: چهار باب مسجد در شهر ارومیه، شش باب خوی، دو باب میاندوآب و در مابقی شهرهای استان یک مسجد جهت پذیرش و میزبانی از معتکفان استان آماده شده است.

حجت الاسلام فخری از افزایش 20 درصدی تعداد مساجد استان نسبت به سال گذشته برای انجام اعتکاف خبر داد و گفت: این اداره کل با همکاری سایر نهادهای ذیربط برایبرگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اعتکاف آمادگی کامل دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اعلام کرد: همچون سالهای گذشته بیشترین استقبال برای حضور در این مراسم از سوی جوانان پیش بینی می شود.

حجت الاسلام فخری بر اهمیت اجرای برنامه های غنی در این ایام، تاکید کرد و افزود: در ایام اعتکاف برنامه هایی شامل روزه، سخنرانی، قرآن خوانی، اعمال 'ام داوود' و مدیحه سرایی به مناسبت میلاد امیرالمومنین علی (ع) در مساجد این استان انجام می شود.

مراسم پر فیض اعتکاف همزمان با سراسر کشور از سیزدهم رجب به مدت سه روز در مساجد آذربایجان غربی برگزار می شود.