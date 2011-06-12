  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

حجت الاسلام رستمی:

مسئولان نسبت به اوقات فراغت جوانان بی انگیزه نباشند

مسئولان نسبت به اوقات فراغت جوانان بی انگیزه نباشند

گلوگاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه گلوگاه با تاکید بر تقویت اصل برنامه محوری در فعالیتهای اوقات فراغت دستگاههای فرهنگی، از مسئولان شهرستان خواست تا نسبت به برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان گلوگاه بی انگیزه نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر در گلوگاه، حجت الاسلام حسین رستمی شاهرودی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گلوگاه افزود: نقش فرهنگ در جامعه و تأثیرگذاری آن بر جوانان و نوجوانان غیر قابل انکار است و باید مسئولان امر در این زمینه بیشتر از قبل وارد شوند و کارهای زیر بنایی انجام دهند.

وی افزود: اوقات فراغت از جمله زمان های در اختیار بوده  که باید بر روی جوانان و نوجوانان کار کنیم و در جهت تعالی و رشد افکار آنان کوشش بیشتری انجام دهیم.

امام جمعه گلوگاه، با اشاره به  دیدگاه های اسلام و قرآن در خصوص اوقات فراغت تصریح کرد: وظایف مسئولان فرهنگی برای اوقات فراغت بسیار مهم و حیاتی است و برنامه ریزی منسجم و هدف دار به منظور پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجونان از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رستمی شاهرودی، ادامه داد: دستگاههای فرهنگی باید اقدامات گسترده‌ تر و بیشتری در زمینه جهاداقتصادی در دستور کار قرار داده و به‌ صورت کاربردی‌تر به این موضوع بپردازند تا در تحقق برنامه های رهبری گام های استوارتری برداشته شود.

وی با تاکید بر امر عدالت در جامعه گفت: برنامه های دستگاههای فرهنگی باید در راستای تحقق عدالت در جامه و برای طیف وسیع باشد و نباید طوری عمل شود که برخی از افراد از برنامه ها استفاده کنند و مابقی، محروم بمانند.

کد مطلب 1333382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها