به گزارش خبرگزاری مهر، با کمیاب شدن فروش ارز مسافری در صرافی ها و شعب بانکی، بانک سپه اعلام کرد که کلیه شعب ارزی این بانک آماده ارائه ارز همراه مسافر به متقاضیان هستند، البته هنوز محدودیتهای فروش ارز مسافری از قبیل مبلغ و ارائه مدارک الزامی است.

براین اساس بانک سپه اعلام کرد که متقاضیان و مسافرین می توانند با همراه داشتن مدارک لازم طبق مقررات ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به هر یک از شعب ارزی بانک سپه نسبت به تهیه ارز همراه مسافر اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ارز همراه مسافر طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل گذرنامه، بلیط و خروجی معتبر می باشد. شعبه بانک سپه واقع در فرودگاه امام خمینی (ره) نیز به طور شبانه روزی آماده ارائه ارز همراه مسافر است.