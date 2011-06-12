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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

هشتمین جشنواره آئینی ایل بختیاری در اردل برگزار شد

هشتمین جشنواره آئینی ایل بختیاری در اردل برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: هشتمین جشنواره فرهنگی، هنری و آیینی ایل بختیاری در روستای آلیکوه شهرستان اردل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با حضور بیش از پنج هزار نفر از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهکلویه و بویراحمد، خوزستان و اصفهان به همت مؤسسه فرهنگی هنری ایل‌یار و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردل برگزار شد.

امام جمعه شهرستان فارسان در این مراسم به نقش و حضور پررنگ بختیاری‌ها در طول تاریخ کشور اشاره کرد واظهار داشت: با استناد به منابع معتبر تاریخی می‌توان به خوبی دریافت که بختیاری‌ها در گرایش به دین مبین اسلام و مذهب شیعه استقبال خوبی داشته‌اند.

حجت‌الاسلام پوراکبر دلاوری و شجاعت را از مهمترین ویژ‌گی‌های قوم بختیاری عنوان کرد و افزود: بختیاری‌ها در فتح اصفهان و تهران روحیه دلاوری و شجاعت خود را نشان داده و در سال‌های 8 سال دفاع مقدس و تقدیم شهدای بسیاری بار دیگر ارزش‌های خود را به نمایش گذاشتند.

دراین برنامه نمایش‌های آیینی به همراه اجرای گروه‌های موسیقی بختیاری، یاسوجی و خرم‌آبادی برای حاضرین به نمایش گذاشته شد که با استقبال پرشور روبرو شد.

کد مطلب 1333388

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