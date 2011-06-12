اظهارات جالب شوالیه مایکروسافت/ کودکان دومین ثروتمند دنیا در حسرت آی-پاد!

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتس می گوید این ساختمان منحصر به فرد و پاک زاییده تخیلات همسرش ملیندا بوده و وی تنها چکهای مربوط به آن را امضا کرده است.

به نظر می آید گیتس، فردی که موفق به بنای شرکتی چند میلیارد دلاری شده است، رفتارهای بسیار خام و ضمختی از خود نشان می دهد و آشنایی چندانی با ظرافتهای زندگی اجتماعی ندارد. صدای او بسیار بلند است، در هنگام صحبت کردن حرکت نمی کند و حین پاسخ دادن به سئوالات خبرنگار به آرامی و در حالی که دستهایش را به یکدیگر قفل کرده است، صندلی خود را تاب داده و با یک خودکار بازی می کند.

بیل گیتس تا سن 55 سالگی بارها و بارها بر روی جلد مجله فوربس خودنمایی کرده است. وی به عنوان بنیانگذار شرکت مایکروسافت به همراه پل آلن در سال 1975 اولین سنگ بناهای شرکتی نرم افزاری با ارزشی غیر قابل تصور را بر روی هم چیدند، ارزشی که در بیشترین حالت به 400 میلیارد دلار رسیده است.

گیتس دوستان مشهور زیادی در سرتاسر جهان دارد و در سال 2005 وی توسط ملکه انگلستان عنوان افتخاری شوالیه را دریافت کرد. وی اکنون رسما دومین مرد ثروتمند جهان به شمار می رود و با اهدای 28 میلیارد دلار به خیریه، اکنون دارایی وی به 56 میلیارد دلار رسیده است.

با این همه گیتس معتقد است پول زیاد نمی تواند برای سه فرزند 15، 12 و 9 ساله اش چندان مفید باشد. وی باور دارد این سه تنها بخشی جزئی از ثروت وی را دریافت خواهند کرد و باید راه زندگی خودشان را به تنهایی بیابند.

گیتس جوان در دفتر مایکروسافت

گیتس می گوید تا سن 20 سالگی حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. وی در مورد کار بسیار متعصب بوده است که البته اکنون کمی از میزان آن کاسته شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در برابر درخواستهای مکرر فرزندانش برای داشتن یک آی-پد، آی-فن و یا آی-پاد تسلیم شده است یا نه؟ با چهره ای جدی می گوید آنها جایگزین تحت ویندوز این ابزارها را دارند. آنها دستگاه پخش موسیقی Zune را در اختیار دارند که دستگاه قابل حمل و تحت ویندوز بسیار خوبی است، به گفته گیتس فرزندانش بچه های محروم از فناوری نیستند.

گیتس درباره اینکه آیا جایگاه مایکروسافت در قلبش توسط بنیاد خیره اش جایگزین شده است یا نه می گوید: تمامی روزهای باقی مانده از زندگی من به این بنیاد خیریه اختصاص یافته است. گیتس در سال 2008 از کار در شرکت مایکروسافت بازنشسته شد و بسیاری باور دارند خروج وی از این شرکت به نوعی منجر به رکود فعالیتهای مایکروسافت شده است. او می گوید هرگز دوباره به مایکروسافت باز نمی گردد و آن را مشغولیتی نیمه وقت می داند.

اکنون دارایی بنیاد خیریه گیتس 37.1 میلیارد دلار است که گیتس می خواهد تمامی آن را در راه خیریه صرف کند. بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس کار خود را از سال 1994 و در پی رویداد ناگوار مرگ مادرش که گیتس را وادار به تفکر درباره فرارسیدن مرگ خود کرد، آغاز کرده است. وی تصمیم گرفت برای بیماری هایی که کشورهای فقیر را مورد هجوم قرار می دهند، واکسن تولید کند، ساده ترین راه برای کمک به افراد فقیر.

چهره خندان بیل گیتس در زمان بازداشت به جرم رانندگی بدون گواهینامه

گیتس در پاسخ به این سوال که چرا درمان سرطان را جایگزین تولید واکسن نکرده است می گوید: شعار بنیاد ما این است: جان همه انسانها به یک اندازه ارزشمندند. زمانی که در سه سالگی از ابتلا به مالاریا جان خود را از دست بدهی، با اینکه در 70 سالگی در اثر حمله قلبی یا سرطان بمیری تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین جهان برای درمان سرطان بودجه زیادی را اختصاص داده است از این رو ثروت یا فقر نمی تواند بر روی درمان شدن بیماران سرطانی چندان تاثیر گذار باشد.

وی طی جدیدترین تلاشهای خود برای جمع آوری هزینه در انگلستان برای تولید واکسن به کمک دیوید کمرون نخست وزیر این کشور در حدود 3.7 میلیارد دلار کمک نقدی جمع آوری کرده است که می تواند هزینه واکسیناسیون 243 میلیون انسان را در برابر بیماری هایی مانند ذات الریه و سرخک در فقیرترین کشورهای جهان تامین کند. کمرون و گیتس امیدوارند این پول بتواند طی چهار سال آینده جان چهار میلیون انسان را از مرگ نجات دهد.

وی با شنیدن این سوال که آیا تمامی کمکهای خارجی واقعا به دست افراد نیازمند می رسد یا نه کمی ناراحت شد به ویژه با شنیدن نام رابرت موگابه در زیمبابوه. وی می گوید هیچ کس از طریق دولت موگابه به زیمبابوه کمکی نمی کند. موسسه های خیریه ای مانند برنامه جهانی غذا به پایگاه های اصلی می روند. گیتس می گوید زمانی که واکسنی خریداری می شود، درباره آن دقت بسیار زیادی به عمل می آید، تخفیفهای ویژه گرفته می شود، تعداد کودکانی که واکسنها را دریافت می کنند تحت کنترل است و افرادی مانند موگابه نمی توانند واکسنها را انبار کنند.

به گفته گیتس کشورهایی که کمکهای نقدی دریافت می کنند درجه بندی می شند، برای مثال کره طی یک نسل از یک کشور گیرنده کمک به یک کشور کمک کننده تبدیل شد، چین نیز بخشی از دریافتهای خود را متوقف کرده و اکنون یک کشور خنثی است اما هندوستان با وجود میلیونرهایی که دارد همچنان برای کنترل میزان مرگ و میر در میان کودکان به کمک نیاز دارد.

بیل و ملیندا گیتس بنیانگذاران بنیاد خیریه گیتس

وی می گوید افرادی که در این کشورها با وی ملاقات کرده اند، با وجود شهرت بالایی که در کشورهای غربی دارد، او را نمی شناسند. در واقع گیتس در کشورهای فقیر هیچکس نیست. وی می گوید: آنها من را نمی شناسند زیرا ارتباطی به جهان آنها ندارم. زمانی به همراه یک وزیر به جایی رفتم و فردی از وزیر پرسید که این مرد کیست؟ و وزیر در پاسخ گفت این یک سفید پوست است که همراهم به اینجا آورده ام. به گفته گیتس زمانی که برای خوردن غذا و حفظ سلامتی خود در تقلا و کشمکش باشی، شاید درباره افرادی مانند "مایکل جوردن" یا " محمد علی کلی" چیزهایی به گوشت بخورد اما قطعا بیل گیتس را نمی شناسی.

گیتس یک کتاب خوان حریص است. وی در خانه شگفت انگیز، فناورانه و مشهورش در واشنگتن کتابخانه ای مملو از کتابهای مختلف دارد. با این حال بر روی شکل قدیمی کتابها تعصب خاصی ندارد و معتقد است ابزارهای الکترونیکی کتاب خوان نیز چندان بد نیستند. وی معتقد است به زودی کتاب خوانی دیجیتال بر کتابهای قدیمی چیره خواهند شد زیرا سبک ترند و اشتراک گذاری مطالب آنها بسیار هیجان انگیز است.

یکی از افتخارات وی در کتابخانه اش Codex Leicester است، دفترچه یادداشت لئوناردو داوینچی است که در سال 1994 به قیمت 30.8 میلیون دلار خریداری کرده است. گیتس می گوید فرد بسیار خوش شانسی است که این دفترچه را دارد زیرا همواره مبهوت توانایی های داوینچی در ارائه علم به سبکی جدید بوده است. وی همچنین اسنادی از آیزاک نیوتن و آبراهام لینکلن را نیز در اختیار دارد.

گیتس درباره تکنولوژی همچنان کنجکاو بوده و معتقد است رخداد بزرگ بعدی در فناوری جهان فناوری تشخیص صدا و مکالمات است. وی در توئیتر و فیس بوک عضو است، اما با فیس بوک مشکل کوچکی دارد، تعداد درخواستهای دوستی با وی در صفحه اش از کنترل خارج شده است. بنیانگذار جوان فیس بوک، مارک زاکربرگ نیز از دوستان نزدیک گیتس است، زاکربرگ نیز بخش بزرگی از ثروت خود را اهدا کرده است و از این رو گیتس وی را شایسته احترام می داند زیرا از سنی بسیار کمتر از وی آغاز به انجام کارهای خیر کرده است.

گیتس در برابر واژه میراث عکس العمل تندی از خود نشان داد، به اعتقاد وی ارث و میراث امری احمقانه است. وی می گوید اگر مردم دریابند که تعداد مرگ کودکان از سالانه 9 میلیون به چهار میلیون رسیده است، کار بزرگی انجام شده است. گیتس می گوید: "کار جدیدم را بیشتر از کار سابقم دوست دارم. با انسانهای باهوش زیادی کار کرده ام، برخی کارها درست پیش رفته اند و برخی نه، اما زمانی که در نهایت دریابم که آنچه انجام داده ام به انسانها قدرت می دهد، این یعنی اتفاق بسیار خوبی رخ داده است.

"من واکسن مالاریا را می خواهم، زمانی که به یکی از آن برسم، باید پول کافی برای عرضه آن به همه انسانها را به دست بیاورم، البته تاثیر چنین کشفی به اندازه ای بزرگ خواهد بود که راهی برای تهیه پول پیدا خواهم کرد. درک علم و گسترش مرزهای آن چیزی است که من را بی نهایت خشنود می سازد. آنچه اکنون به آن مشغول هستم فراگیری ریاضیات و ریسک پذیری است. نیمه اول زندگی من آماده سازی خوبی برای نیمه دوم آن بوده است."