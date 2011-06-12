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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

باشگاه تابستانی ترنج در پایتخت راه اندازی می‌شود

باشگاه تابستانی ترنج در پایتخت راه اندازی می‌شود

دانش‌آموزان ممتاز دوم و سوم راهنمایی شهر تهران می‌توانند در باشگاه تابستانی «ترنج» عضو شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این باشگاه، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در قالب کارگاه‌های آموزشی، تفریحی، تورهای بازدید از مناطق مختلف تهران، بازی‌ها و ورزش‌های تابستانی برای دانش آموزان ممتاز شهر تهران برگزار خواهد شد.

دانش‌آموزان ممتاز دوم و سوم راهنمایی از تاریخ 25 خرداد ماه به مدت 10 روز فرصت دارند تا برای ثبت نام در این باشگاه و بهره‌گیری از برنامه‌های آن در تابستان سال جاری، به فرهنگسراهای شهر تهران مراجعه کنند.

پس از پایان مرحله ثبت نام، نوجوانان ممتاز تهرانی انتخاب می‌شوند و در قالب گروه‌های 25 نفره از برنامه‌های باشگاه ترنج بهره خواهند برد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با تلفن گویای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به شماره 1837 تماس بگیرند و یا به پایگاه اینترنتی tehrantoranj.ir مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1333396

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