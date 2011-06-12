توقیف 976 دستگاه موتورسیکلت متخلف در استان تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی رئیس پلیس راه استان تهران و البرز با اعلام این خبر گفت: استفاده نادرست موتورسواران از این وسیله نقلیه و عدم رعایت قوانین و مقررات منجر به افزایش آمار تصادفات و تخلفات می شود که به منظور مقابله با این امر طرح برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در روزهای 19 و 20 خردادماه سال جاری به مدت 2 روز در سط این استانها به مرحله اجرا درآمد .

وی افزود: در اجرای این طرح در مورد یک هزارو 280 دستگاه موتور سیکلت اعمال قانون شد که از این تعداد 976 دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف وروانه پارکینگ ها و تعداد 349 نفر از رانندگان موتور سیکلت ها نیز به دادگاه اعزام شدند.

سرهنگ شریفی بی اعتنایی راکبان موتورسیکلت به قوانین و مقررات را باعث به خطر افتادن جان آنها و دیگر شهروندان دانست و اظهار داشت : در این گونه تصادفات رانندگان و ترک نشینان موتورسیکلت در معرض شدیدترین صدمات و جراحات قرار می گیرند.

به گفته وی، عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب و ترک نشین ، عبور از محل های ممنوع و آزاد راه های استان ، عبور از پیاده رو و معابر شهری و انجام حرکات نمایشی، حمل بیش از یک نفر ترک نشین و دودزا بودن موتورسیکلت ازجمله تخلفات مورد نظر است که بایستی با قاطعیت با آن برخورد شود.

رئیس پلیس راه استان تهران و البرز با تاکید بر لزوم دارا بودن گواهینامه موتورسیکلت برای رانندگان ، از موتور سیکلت سوران خواست که با رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی بویژه استفاده از کلاه ایمنی و عدم ورود به آزاد راه ها و بزرگ راه ها جان خود را از سوانح تلخی که در انتظار آنها است حفظ کنند.