به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی رادیو جوان ویژه برنامه‌های این شبکه را به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع) به این شرح اعلام کرد.

"جشن میلاد" عنوان برنامه ترکیبی از گروه ورزش و تفریحات شبکه جوان است. این برنامه ویژه میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع) به مدت 120 دقیقه تهیه شده و ساعت 21 چهارشنبه 25 خرداد به صورت زنده پخش می‌شود.

"حرفی از نام تو" کاری از گروه جوان و فرهنگ است که بررسی شخصیت امام علی (ع) و بازتاب آن در ادبیات فارسی و متون کهن می‌پردازد. این برنامه پنج‌شنبه 26 خرداد ساعت 6:40 پخش می‌شود.

"یا علی (ع)" برنامه ای از گروه جوان و فرهنگ است که به بررسی وارائه اشعار وموسیقی های شاخصی که در مورد حضرت علی (ع) ساخته شده می پردازد. این برنامه روز پنج شنبه 26 خرداد ساعت 7:30 از شبکه جوان پخش می شود.

"باشگاه تعطیلات" عنوان برنامه ترکیبی از گروه جوان وجامعه است که به مدت 120 در این گروه تهیه شده و به بررسی وجوه مختلف شخصیتی حضرت امام علی (ع) وتاثیر آن در اخلاق ،رفتار وفرهنگ جامعه ایرانی می پردازد.

"جبرئیل" برنامه ای ترکیبی از گروه جوان واندیشه است که روز پنج‌شنبه 26 خرداد ساعت 11:15 به مدت 135 دقیقه از شبکه جوان پخش می شود. این برنامه ضمن اشاره به نامه امیرالمومنین علی (ع) به امام حسن (ع) و بهره گیری از کلام مولا علی (ع) ونهج البلاغه در برنامه خود، مسابقه ای را نیز ویژه مخاطبان برگزار می کند.