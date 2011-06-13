2 مرکز ترک اعتیاد در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراکز ترک اعتیاد گذری شهرستان های بافت و زرند با حضور سفیر ژاپن، معاون استاندار و مدیر کل بهزیستی افتتاح شد.

در این مراسم معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان در طول 80 سال رابطه دیپلماتیک و حسنه ای که بین ایران و ژاپن وجود داشته دولت ژاپن همواره در بسیاری از بحران ها از اولین کشورهایی بوده است که برای کمک و همکاری اقدام کرده است.

جواد کمالی گفت: همکاری دولت ژاپن در ساخت این مراکز نشاندهنده اهمیتی است که این دولت به حمایت های انسان دوستانه می دهد.

کمالی با بیان اینکه بهزیستی اقدامات موثری را در جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی انجام داده است گفت: افتتاح این مراکز برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد بسیار موثر است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در این مراسم ضمن تقدیر از توجه دولت ژاپن در ساخت این دو مرکز ابراز امیدواری کرد که با تداوم و گسترش فعالیت های بشر دوستانه بین دو کشور شاهد همکاری بیشتر در زمینه های اجتماعی باشیم.

رضا عباسی گفت: ارائه آموزش های لازم در این مراکز و در اختیار قرار دادن وسایل بهداشتی و سرنگ به معتادین و انجام مشاوره و مددکاری جامعه را در بروز آسیب های جدی در آینده ایمن می کند.

عباسی اظهار داشت: از آنجا که معتادین پر خطر می توانند جامعه را به سمت آسیب ها و مشکلات اجتماعی عدیده ای پیش ببرند راه اندازی چنین مراکزی می تواند ما را در جلوگیری از شیوع آسب های اجتماعی و بیماری هایی چون ایدز یاری رساند.

در این مراسم کیم ایچی کومانو سفیر ژاپن از همکاری با ایران به ویژه سازمان بهزیستی ابراز خرسندی کرد و ابراز داشت: تجربه کار با بهزیستی کرمان برای ما شیرین بود زیرا این مشارکت و همکاری در کوتاهترین زمان ممکن به ثمر نشست.

وی گفت: ساخت اینگونه مراکز کمک می کند تا شاهد خسارت های بعدی اعتیاد در خانواده ها و جامعه نباشیم.

سفیر ژاپن با اشاره به اینکه همکاری بین دولت ها و ملتها باعث خواهد شد تا گامهای بلندتری برای کاهش آسیب های اجتماعی فراتر از مرزهای جغرافیایی برداشته شود اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیک اقدامات دیگری در ایران از سوی دولت ژاپن صورت گیرد.

لازم به ذکر است در این مراسم با اهدای لوح سپاس از از سوی بهزیستی کرمان به سفیر ژاپن از همکاری ایشان قدرانی شد.