پرواز ارومیه - استانبول برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال پرهیزکار ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: پروازهای ارومیه ـ استانبول برای اولین بار به صورت برنامه ای از فرودگاه ارومیه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس هماهنگی های انجام شده با شرکت هواپیمایی sky ، این پروازها با دو پرواز طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته از این فرودگاه انجام می شود، اظهار داشت: در صورت استقبال همشهریان و هم استانیها این پروازها قابل افزایش است.

نصب سامانه کنترل روشنایی هوشمند در فرودگاه بین المللی ارومیه

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی همچنین از نصب سیستم کنترل روشنایی هوشمند در فرودگاه بین المللی ارومیه و به بهره برداری رسیدن این طرح خبر داد، بیان داشت: سیستم کنترل روشنایی هوشمند باند فرودگاه بین المللی ارومیه با استفاده از دستگاه های حسگر SV-PLC و با تلاش متخصصان داخلی، نصب و راه اندازی شده است.

پرهیزکار با اشاره به اینکه با بکار گیری این سیستم، کنترل روشنایی باند، تاکسی وی و پارکینگ در برج مراقبت متمرکز شده است، ادامه داد: بهینه سازی نحوه کنترل روشنایی های باند فرودگاه، باعث ارتقا ایمنی و کاهش مصرف انرژی و کنترل بهتر روشنایی توسط پرسنل برج مراقبت می شود.

این مسئول در ادامه سخنان خود افزود: این سیستم قابلیت انعطاف و توسعه داشته و با دارا بودن مانیتور مناسب میزان آگاهی کنترلر برج مراقبت را نسبت به محل و مقدار روشنایی سطوح پروازی به طور قابل توجهی بالا می برد.