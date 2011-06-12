نرخ شهریه مدارس غیردولتی در لرستان اعلام شد

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به میزان شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جدید در استان لرستان اظهار داشت: شهریه مدارس ابتدایی در سال تحصیلی جدید 350 هزار تومان است.

وی بیان داشت: همچنین میزان شهریه های مقاطع راهنمایی و متوسطه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جدید به ترتیب 450 و 600 هزار تومان تعیین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه مدارس غیردولتی استان حق دریافت شهریه اضافه ای از دانش آموزان ندارند، ادامه داد: در صورت هرگونه تخلف از سوی این مدارس، اولیا دانش آموزان می توانند به واحد ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش اطلاع دهند.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه با مدارس غیر دولتی متخلف در این زمینه برخورد خواهد شد ادامه داد: تنها برخی از مدارس غیر دولتی که از نظر واحد ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش دارای عملکرد مطلوبی بوده اند می توانند به شهریه های دریافتی خود 10 درصد اضافه کنند.

وی با اشاره به تعداد مدارس غیر دولتی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 310 مدرسه غیر دولتی در سطح استان لرستان مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 30 هزار از دانش آموزان لرستانی در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند ادامه داد: این در حالیست که این تعداد دانش آموز حدود هشت درصد جمعیت کل دانش آموزان استان لرستان است.