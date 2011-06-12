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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

نجاریان:

لیگ برتر را با هدف رسیدن به مرحله رده بندی آغاز می کنیم

لیگ برتر را با هدف رسیدن به مرحله رده بندی آغاز می کنیم

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل تیم فوتسال راه ساری گفت: با توجه به پرداخت شدن تمام مطالبات و بدهی های بازیکنان و کادر فنی، لیگ برتر امسال را بدون دغدغه مالی و با هدف رسیدن به صدر جدول رده بندی آغاز خواهیم کرد.

سعید نجاریان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مساعدت مالی اداره کل تربیت بدنی مازندران و اداره کل راه و ترابری مازندران موجب شد در بهترین زمان ممکن بدهی های گذشته را پرداخت کنیم تا بدون داشتن نگرانی و اضطراب تمرینات آماده سازی خود را آغاز کنیم.

وی افزود: با حفظ بازیکنان سال گذشته و کمترین تغییر لیگ برتر را آغاز می کنیم و با اضافه شدن چند بازیکن جوان و با انگیزه، تلاش می کنیم رضایت هواداران پرشمار خود را از نتایج کسب شده جلب کنیم.

نجاریان به حفظ کاپیتان سال گذشته تیم اشاره کرد افزود: شرایط حضور محمود لطفی که از محبوبیت فراوانی میان تماشاگران برخوردار است فراهم خواهد شد تا با استفاده از این بازیکن با تجربه به اهداف خود در این رقابت ها دست پیدا کنیم.

مدیرعامل تیم فوتسال راه ساری ادامه داد: این تیم کم هزینه ترین تیم لیگ برتر فوتسال ایران است اما این کمبودها و مشکلات نمی تواند مانع پیشرفت و شکوفایی تنها تیم فوتسال مازندران شود.

رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از 10 شهریورماه آغاز می شود و در اولین هفته این رقابت ها، تیم فوتسال راه ساری میهمان فولاد ماهان اصفهان خواهد بود.

کد مطلب 1333434

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