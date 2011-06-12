آموزش و پرورش لرستان سال تحصیلی آینده ساماندهی کیفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی ظهر یکشنبه در جلسه با روسای آموزش و پرورش استان لرستان در سخنانی با تاکید بر ساماندهی نیروی انسانی در ادارات آموزش و پرروش اظهار داشت: ساماندهی نیروی انسانی در سالجاری به طور حتم به صورت شهرستانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده هیچ گونه نقل و انتقال اضطراری را هم نخواهیم داشت عنوان کرد: سال تحصیلی آینده سال ساماندهی کیفی در آموزش و پرورش استان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه در سال تحصیلی آینده نیروی های حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی باید حداقل 24 ساعت تدریس در هفته داشته باشند بیان داشت: همه نیرو های پیمانی واجد شرایط در همه شهرستانها باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.

ماکنعلی همچنین با اشاره به زمان ثبت نام دانش آموزان در مدارس استان یادآور شد: زمان ثبت نام در مدارس استان در مقاطع راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی از اول تیرماه سالجاری آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر ساماندهی مدارس ابتدایی در شیفت صبح در استان لرستان بیان داشت: ساماندهی مدارس ابتدایی به طور حتم رضایت دانش آموزان، ساماندهی فضاهای آموزشی، بالارفتن بازدهی دانش آموزان و.... را در پی خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: اولویت برنامه های سالجاری این اداره کل با مصوبات سفر سوم هیئت دولت و نوسازی مدارس در روستاههای استان می باشد.