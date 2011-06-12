54 هزار جلد کتاب به کتابخانه آستان قدس رضوی افزوده شد

جعفر درباغ عنبران در گفتگو با مهر با بیان اینکه آمار کتب تهیه شده از بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران در پنج سال اخیر بی سابقه بوده است، افزود: غنی سازی مجموعه های مطالعاتی از اهداف سازمان است و برهمین اساس در سال گذشته 320 هزار جلد کتاب به منابع کتابخانه های سازمان افزوده شده است.

وی از ایجاد کتابخانه های تخصصی را از اهداف مهم سازمان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته هشت کتابخانه به کتابخانه های سازمان افزوده شده که به همین منظورهم اکنون 41 کتابخانه وابسته و 9 کتابخانه تخصصی با بیش از چهارصد هزار عضو فعال در کشور به جامعه علمی و کتابخوان ارائه خدمات می کنند.

وی با اشاره به اینکه در راستای تحقق آرمانی شعار سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی "هرخانه یک کتابخانه رضوی" دیجیتال سازی منابع به طور گسترده انجام می گیرد، افزود: تاکنون بیش از 52 هزار و 460 نسخه کتاب خطی، چاپ سنگی و کتاب چاپی قبل از 1320 دیجیتال سازی شده است.