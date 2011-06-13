  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

سرتیپ نکویی:

یک شرور در سیستان و بلوچستان به هلاکت رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از اشرار و قاچاقچیان مسلح در زاهدان به هلاکت رسید.

سرتیپ دوم غلامعلی نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اشرار و قاچاقچیان مسلح فراری که به اتهام گروگانگیری، درگیری مسلحانه با مأموران انتظامی و حمل مواد مخدر تحت تعقیب بود بر اثر جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله در بیمارستان خاتم زاهدان به هلاکت رسید.

وی افزود: این قاچاقچی که نامش عبدالرحمان.ش است نهم خرداد ماه جاری طی درگیری مسلحانه با ماموران یگان تکاور شهرستان مرزی سراوان در جنوب شرقی ترین نقطه ایران مجروح شد اما با کمک هم دستانش فرارکرد.

وی گفت: این شرور مسلح با ادعای اینکه در درگیری طایفه ای مجروح شده با نام مستعار در بیمارستان بستری شده بود که با تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت عمومی استان در بیمارستان شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان خاش به دنبال اعلام خبر دستگیری این شرور مخفیگاه وی را در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی و در یک عملیات موفق، یک قبضه سلاح کلاش به همراه مهمات مربوطه که متعلق به این شرور مسلح بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: طی درگیری مسلحانه 9 خرداد ماه جاری دو نفر از کارکنان انتظامی به نامهای گروهبان یکم حسینعلی سندگل و ستوان دوم علی‌ اکبر انصاری مجروح و به شهادت رسیدند.

